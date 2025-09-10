¿Tenés deuda con la tarjeta de crédito?: en qué momento prescribe y no tenés que pagarla

El uso de la tarjeta de crédito se convirtió en un hábito cotidiano. Sin embargo, la suba constante de las tasas de interés llevó a que más del 50% de los usuarios opte por abonar únicamente el pago mínimo. Así, muchas familias terminan acumulando deudas difíciles de afrontar.

Según estimaciones de 2025, el 65% de los hogares mantiene entre dos y tres deudas activas, un 23% registra solo una y el 12% supera las tres. Esta situación empuja a numerosos usuarios a pedir nuevos préstamos para cubrir obligaciones previas, generando un círculo complejo de endeudamiento.

¿Qué pasa si no pago la tarjeta de crédito?

La Ley de Tarjetas de Crédito establece plazos de prescripción que marcan hasta cuándo los bancos pueden exigir judicialmente el cobro:

1 año para acciones ejecutivas (reclamo judicial directo).

3 años para acciones ordinarias (juicio común).

Esto significa que, vencidos esos plazos, la entidad pierde la posibilidad de iniciar un reclamo en tribunales. No obstante, la deuda no desaparece: el antecedente sigue figurando en los registros financieros.

Impacto en el Veraz y consecuencias legales

Si una persona deja de pagar, la información negativa se mantiene en el Veraz por hasta 5 años. En caso de cancelar la deuda después de que haya prescripto, el registro permanecerá dos años más desde la fecha del pago.

Antes de que el plazo de prescripción se cumpla, el banco puede iniciar acciones legales que incluyan embargos. En muchos casos, las deudas son vendidas a estudios jurídicos o fondos de cobranza, que insisten en el recupero aplicando intereses y estrategias de presión autorizadas por la ley.

¿La deuda con tarjeta vence?

No existe una fecha de vencimiento automática que borre una deuda. Lo que ocurre es que el banco pierde la capacidad de reclamarla en tribunales una vez transcurridos los plazos legales. Aun así, seguirá impactando en el historial crediticio del deudor.

Cómo consultar tu situación

Es posible verificar el estado de las obligaciones en la Central de Deudores del BCRA (bcra.gob.ar) ingresando con CUIL o CUIT. También se puede llamar al (011) 5352-4800, opción 5 y luego 1 (DNI) o 2 (CUIT).

Recomendaciones

Los especialistas sugieren no dejar de pagar la tarjeta de crédito, salvo en situaciones extremas. En esos casos, lo más conveniente es negociar con la entidad bancaria un plan de refinanciación o acuerdo que permita ordenar las finanzas y reducir el impacto en el historial crediticio.