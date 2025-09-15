Marcelo Tinelli regresará a la conducción, pero en modo streaming: cómo será su programa

Marcelo Tinelli volverá a la conducción , pero esta vez a través de un formato de streaming , marcando un regreso esperado por sus seguidores. El debut de su nuevo ciclo será el martes 23 de septiembre a las 20 horas por Carnaval, el canal digital de Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y estrecho colaborador del presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

El programa, que llevará por nombre “Estamos de Paso”, contará con la presencia de destacados humoristas como Pachu Peña, El Tirri y Sebastián Almada, lo que sugiere que el humor seguirá siendo uno de los ejes centrales del ciclo, al igual que en otros proyectos históricos de Tinelli. La elección de estos artistas apunta a recuperar el estilo característico del conductor, que combina entretenimiento con sketches y participación de invitados.

Si bien aún no se conocen todos los detalles del formato, la primera imagen promocional sugiere que habrá espacio para entrevistas y secciones de humor, adaptadas al formato digital. La apuesta por Carnaval también refleja un cambio de estrategia: Tinelli se aleja del modelo tradicional de televisión abierta para explorar nuevas plataformas, en línea con la tendencia de contenidos en streaming que ha crecido en los últimos años.

La decisión de Tinelli de volver a la pantalla se produce tras un tiempo de inactividad televisiva, período en el que expresó en varias ocasiones su deseo de retomar la conducción.