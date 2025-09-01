lunes 1 de septiembre 2025

Planes de regreso

Marcelo Tinelli dio detalles de su regreso a la TV: cuándo y con qué programa

El conductor respondió preguntas a través de su cuenta de Instagram y despejó dudas sobre su futuro laboral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Tinelli habló de su regreso a la televisión.

Marcelo Tinelli abrió en las últimas horas un particular canal de diálogo a través de sus historias en Instagram, donde respondió diez preguntas de sus seguidores mientras compartía imágenes de su tradicional mate con el escudo de la AFA. La consigna era clara y cercana: “Hoy, mientras tomo unos ricos mates, voy a responder 10 preguntas. Hace mucho que no lo hago. Los leo”. Así, el conductor invitó a la interacción directa, al mostrar una faceta de apertura poco frecuente en una figura de su talla, y evitar especulaciones acerca de su futuro laboral.

El tono personal marcó desde el principio la jornada. Consultado sobre una eventual candidatura en San Lorenzo, no eludió el tema que desvela a buena parte de la hinchada. Su respuesta resonó como una declaración de principios: “No sé si candidato. Pero viendo tanto caos institucional en el club, quiero ayudar de alguna manera”. El empresario destacó así su preocupación por el presente de la institución y, aunque no lanzó su postulación, advirtió su disposición para colaborar: una mano tendida, expectante, ante el desconcierto azulgrana.

Había un segundo punto sensible: los motivos de su ausencia en la cancha. “Porque hay gente muy ingrata y sin memoria, y prefiero volver a mi tierra santa, cuando hable y aclare algunas cosas”, anticipó. Sus palabras retratan heridas abiertas, una mezcla de decepción y reserva.

En ese vaivén entre lo público y lo íntimo, una seguidora inquirió sobre su visión del éxito. El conductor no dudó al explicarlo: “Siento que la lucha, el esfuerzo, la perseverancia y el amor infinito por lo que hacés”. ¿De qué otra manera explicar tantas décadas de protagonismo? Constancia y pasión, repitió, son la brújula de cada emprendimiento.

No faltó la pregunta que muchos esperaban. ¿Volverá este año a la televisión?. Sobre ese punto fue concreto: “Este año creo que no. Solo estaré en plataformas y streaming. Extraño la tele”. El ciclo parece cerrarse, al menos temporalmente, en la pantalla tradicional. Sin embargo, asoma la nostalgia: “¡Qué ganas tengo! Ojalá pronto volvamos con Videomatch o algo similar”. El deseo de revivir viejos clásicos late entre líneas.

Al ser consultado sobre el futuro de Bailando, Tinelli fue tan honesto como cálido: “Sí obvio. Me encanta hacer el Bailando. Pero hoy es un programa caro para la tele, por los costos, debido a la gran cantidad de gente que hay que tener”. La dificultad económica de mantener el formato, explicó, complica su continuidad en un contexto de crisis. Puede más la realidad de la industria que la voluntad artística. ¿Cómo reinventar el show ante nuevos desafíos presupuestarios?

Más preguntas para Marcelo Tinelli de sus seguidores

En un segmento más distendido, los seguidores indagaron sobre su estilo personal y la constante del corte de cabello. En tono risueño, dijo: “Porque amo tenerlo bien corto. JAJAJA. ¿Queda mal?”. La pregunta y la respuesta dejaron ver cercanía, una apertura a la empatía y al juego.

El sondeo no estuvo exento de espacios para las pasiones. Respecto de su hijo Lolo y su participación en la cancha, compartió: “Fue con un amigo mío que lo invitó, y con la invitación de la Gloriosa Butteler. Fue un sábado de enorme alegría para él y para mí”. El fútbol, la tribuna, la transmisión familiar: todo unido en la memoria de un sábado.

Sobre nuevos proyectos en plataformas, anticipó: “Son dos temporadas de LOL. Una sale muy pronto en Prime video”, al confirmar su presencia y expandir su universo al streaming.

¿Qué depara el futuro? “Te prometo que el año que viene lo hago. Ya estamos preparando algo lindo”, adelantó, en probable referencia a su regreso a la televisión. La promesa apareció planteada con afecto y compromiso.

Hubo un instante, quizás, el más emotivo, cuando una seguidora escribió: “Mi mamá Edda te ama. Fuiste una compañía desde que murió mi hermano hace 20 años... la hiciste feliz”. La reacción de Marcelo no tardó: “Ay, me emocionás con esto. Mándale un beso a tu vieja”. De un lado y del otro de la pantalla, la sensibilidad y la gratitud se convirtieron en protagonistas silenciosos.

Así, las palabras del conductor reflejaron un abanico de emociones: la preocupación por San Lorenzo, sus planes en la televisión y las plataformas, la cercanía con su público, la sinceridad como escudo y el proyecto de regreso como promesa. ¿Es posible volver y ser el mismo? ¿Qué lugar le queda a una figura como él, en un mundo mediático que se reinventa cada año? Los mates se enfrían, pero la conversación, como el afecto de su audiencia, permanece intacta.

FUENTE: Infobae

