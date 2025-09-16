La preocupación de Benjamín Vicuña por la nueva vida de sus hijos en Turquía: "Es todo demasiado..."

Benjamín Vicuña habló de la distancia con sus hijos tras la polémica con la China Suárez. Magnolia y Amancio llevan más dos semanas en Turquía junto a su mamá y Mauro Icardi.

“Es difícil adaptarse y acomodarse a esta nueva vida, pero haciendo lo posible por entender y acoplarme a la nueva forma y el bienestar de mis hijos” , dijo en diálogo con Intrusos (América).

Respecto a los rumores que indicaban que los chicos podrían establecerse y escolarizarse en Estambul, el actor expresó: “Me da como mucha cosa estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia, pero la verdad es que fue una sorpresa, no lo sé, realmente no lo sé”.

Acto seguido, le quitó importancia a los trascendidos y aclaró: “No hay nada tan grave al respecto. Yo trato de desdramatizar, trato de entender que lo importante pasa por otro lado. De adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá”.

“Me vine a vivir a la Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad, eso es un hecho, es real. Y este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho, me hace planificarme, pero es todo demasiado reciente”, se sinceró.