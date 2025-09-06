Secuestró a sus dos hijos y los asesinó

Un hecho extremadamente grave está conmoviendo a todo Uruguay. La justicia de este país está investigando que un padre mató a sus dos hijos, junto con él. Es que todo apunta que él planificó todo. Primero los secuestró y los subió a su auto. Luego todos fueron hallados sin vida en el interior de un arroyo adentro del vehículo.

Tecno El martes se presenta el nuevo iPhone, pero ya se filtró una imagen que generó risas

Historia La angustiante búsqueda de una sanjuanina a la que le arrancaron de los brazos dos hijos recién nacidos

El drama se confirmó tres días después de que Andrés Morosini, papá de los chiquitos, los secuestrara de la casa de su expareja, Micaela Ramos, en Mercedes y escapara a gran velocidad. Autoridades del caso brindaron detalles sobre la investigación y afirmaron que se trató de un crimen premeditado.

Captura de pantalla 2025-09-06 100645

En ese sentido, los investigadores sostienen la hipótesis de un femicidio vinculado. Es decir, que Morosini, que tenía antecedentes penales e incumplió una medida cautelar, mató para dañar a la mamá de sus hijos.

El miércoles último, el hombre de 28 años fue hasta la casa de Ramos y se llevó por la fuerza a sus dos hijos.

Según confirmó la Policía, hubo “amenazas verbales” previas de Morosini hacia la joven, madre de los dos niños, y esto disparó la inmediata intervención de la fiscalía del caso.

Fuente: TN