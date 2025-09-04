jueves 4 de septiembre 2025

¿Te los harías?

Los cinco cortes de pelo rejuvenecedores que van a ser tendencia en septiembre

Estos estilos imponen tendencia y frescura que renuevan tu imagen y personalidad. Desde los clásicos reinventados hasta opciones más jugadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con la llegada del cambio de temporada, muchas personas sienten la necesidad de renovarse. Y si hay algo que marca el comienzo de una nueva etapa es, sin dudas, un buen corte de pelo. En diálogo con medios internacionales, Bea Guerrero, estilista del reconocido salón madrileño Ángela Navarro, compartió cuáles son los looks más pedidos, ideales para arrancar el ciclo con estilo y personalidad.

Soft Glam: la tendencia de maquillaje natural que podés lograr con solo 3 productos
Rutina en casa

Soft Glam: la tendencia de maquillaje natural que podés lograr con solo 3 productos
Decoración
Decoración

Adiós a la madera: la nueva tendencia con materiales eco-friendly para decorar tu casa

Las tendencias que se imponen en las peluquerías tienen para todos los gustos y tipos de cabello. Desde los clásicos reinventados hasta opciones más jugadas, estos son los cinco cortes que la rompen este año:

Bubble bob: el favorito de los rulos

Pensado especialmente para cabellos con rulos naturales, el bubble bob se caracteriza por su forma redondeada y capas suaves, que distribuyen el volumen de manera uniforme. Es cómodo, canchero y permite lucir bucles definidos sin demasiado trabajo. Además, es perfecto para usar con cuellos altos cuando empieza a refrescar.

Pixie: corto, práctico y con actitud

El pixie sigue vigente como uno de los cortes más elegidos por quienes buscan un estilo fresco y atrevido. Es ideal para resaltar los rasgos del rostro y requiere poco mantenimiento. ¿Lo mejor? Se adapta a diferentes terminaciones: desde un look más prolijo hasta uno descontracturado, según el mood del día.

Bixie: ni muy corto ni muy largo

Para quienes quieren renovar su imagen pero sin animarse a un cambio tan radical, el bixie aparece como la solución perfecta. Este híbrido entre el bob y el pixie ofrece lo mejor de ambos mundos: comodidad y estilo. Una opción moderna que se está ganando su lugar en las calles y redes sociales.

Mullet: solo para audaces

No es para cualquiera, pero quienes lo eligen no pasan desapercibidos. El mullet mantiene la parte superior más corta y deja la parte trasera más larga, logrando un look rebelde y versátil. Es un corte unisex, adaptable a distintas texturas de cabello y perfecto para jugar con colores y estilos.

Sharp bob: clásico con un twist

Finalmente, el sharp bob llega para las fanáticas del estilo pulido. Esta versión más definida del bob tradicional tiene un acabado recto y sofisticado, ideal para cabellos lacios, aunque también se puede llevar con ondas suaves si se le agrega un poco de producto. Es elegante, práctico y se puede usar tanto de día como de noche.

