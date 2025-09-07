"Pensar como un emprendedor": el consejo de un experto de Harvard para alcanzar el éxito y el bienestar

Arthur Brooks, profesor de la Universidad de Harvard especializado en liderazgo y gestión, propone una estrategia innovadora para alcanzar satisfacción personal y profesional: pensar y actuar como un emprendedor. Adoptar la mentalidad de una startup en la vida cotidiana permite tomar decisiones estratégicas, asumir riesgos calculados y mejorar el bienestar a largo plazo.

Roma El papa León XIV declaró santos a los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati: "Son una invitación a no malgastar la vida"

En su libro The Happiness Files, Brooks sostiene que tratar la propia vida como una empresa emergente genera mayores niveles de felicidad y significado. Recomienda evaluar los posibles resultados de cada decisión, balanceando riesgos y beneficios, para impulsar el crecimiento personal y profesional.

El especialista señala que los cambios significativos, como mudanzas, transiciones laborales, compromisos financieros o relaciones afectivas, pueden generar miedo, pero también ofrecen oportunidades de desarrollo y satisfacción. “Si suena simultáneamente posible y aterrador, sabrás que encontraste lo correcto”, afirma.

Brooks subraya la importancia de equilibrar audacia y reflexión: los riesgos deben ser planificados y conscientes, no impulsivos. Para quienes temen asumir grandes desafíos, aconseja comenzar con “micro-riesgos” cotidianos, que ayudan a construir confianza y a abrir oportunidades futuras.

Finalmente, el experto destaca que la combinación de valentía estratégica, autoobservación y planificación fortalece la capacidad de adaptación y contribuye a una vida más plena. Su propuesta de “vivir como una startup” busca que cada persona construya un proyecto vital que combine audacia, análisis y autocuidado.