Lamento

Inesperada reflexión de Trump: "Perdimos a Rusia y a India"

El impresionante encuentro de días atrás entre los mandatarios de Rusia, China y la India, obligó a Donald Trump a reconocer una preocupación que antes negaba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su país “perdió a Rusia y a la India frente a China” en un momento de fortalecimiento de las relaciones entre estos países, según informaron medios internacionales.

“Parece que hemos perdido a India y Rusia ante la China más profunda y oscura”, escribió en su cuenta de Truth Social. “¡Que tengan un futuro largo y próspero juntos!. Presidente Donald J. Trump”, concluyó.

En el mensaje, el mandatario adjuntó una imagen del presidente ruso, Vladímir Putin, caminando junto a sus pares de india y China, Xi Jinping y Narendra Modi en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

El sitio cita al diario The Wall Street Journal, según el cual las imágenes de los líderes de Rusia, China y la India en un ambiente amistoso envían una señal clara a Estados Unidos.

“El trato indulgente del presidente Trump hacia Vladímir Putin no ha hecho nada para alejar a Rusia de China. Su trato brusco hacia Narendra Modi, en cambio, está empujando a la India más cerca de Rusia y acercando sus relaciones con China”, considera Michael Fullilove, director ejecutivo del ‘think tank’ australiano Lowy Institute, cita luego el medio ruso.

No obstante, en una declaración anterior, el líder republicano declaró que no le preocupaba el fortalecimiento de los lazos entre Rusia y China.

“No estoy preocupado en absoluto. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo. Nunca usarían sus Fuerzas Armadas contra nosotros”, señaló el mandatario.

Por otra parte, las relaciones bilaterales entre Nueva Delhi y Washington se encuentran en su punto más bajo en décadas, en medio de las presiones comerciales de la Administración de Trump para que la India deje de comprar crudo ruso.

Estas declaraciones de Trump se producen apenas un día después de que se quejó porque en la “hermosa ceremonia” de China para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial debió haberse destacado el papel que desempeñó Estados Unidos en la derrota de Japón.

“Vi el discurso anoche. El presidente Xi es amigo mío, pero creo que Estados Unidos debió haber sido mencionado anoche durante ese discurso, porque ayudamos mucho, mucho a China”, declaró Trump a los periodistas en el Salón Oval.

China celebró en Pekín un acto central consistente en un desfile militar, además de una recepción y una gala artística a la que asistieron 26 delegaciones internacionales, con los presidentes de Rusia y Corea del Norte, Vladímir Putin y Kim Jong-Un como personalidades destacadas.

