La cumbre entre Putin y Xi Jinping terminó con la firma de más de 20 acuerdos

Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir PutinSe firmaron más de 20 acuerdos de cooperación en los sectores de energía, aeroespacial, inteligencia artificial, agricultura, inspección y cuarentena, salud, investigación científica, educación y medios de comunicación.

Los medios estatales chinos informaron de ello al término de la reunión celebrada entre ambos líderes en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. Xi afirmó que "las relaciones entre China y Rusia han resistido la prueba de las cambiantes condiciones internacionales y representan un modelo de relaciones entre grandes potencias, basadas en una buena vecindad duradera, una coordinación estratégica integral y una cooperación mutuamente beneficiosa". "China está dispuesta a fortalecer los intercambios de alto nivel con Rusia, apoyar el desarrollo y la revitalización mutuos, coordinar posiciones con prontitud sobre cuestiones que afectan a los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de ambos países, y promover un mayor desarrollo de las relaciones bilaterales", añadió. Finalmente, Xi instó a "promover la profunda integración de intereses".

Xi Jinping también mantuvo una reunión trilateral con Putin y Ukhnaa Khurelsukh, presidente de MongoliaDurante la reunión, Xi expresó su satisfacción por el progreso de la cooperación trilateral, que se ha desarrollado de forma constante y ha logrado resultados tangibles. "La hoja de ruta a mediano plazo para la cooperación se ha implementado con éxito, el comercio entre los tres países ha aumentado de forma constante y la cooperación en comercio, economía, ciencia y tecnología, protección ambiental, relaciones interpersonales y cultura se ha seguido profundizando", añadió Xi.

"Como vecinos amigos, unidos por montañas y ríos y compartiendo alegrías y tristezas, China está dispuesta a trabajar con Rusia y Mongolia para defender la aspiración original de cooperación, eliminar la interferencia externa y promover conjuntamente el desarrollo de alta calidad de la cooperación trilateral", afirmó. Xi instó a Rusia y Mongolia a fortalecer la cooperación con China en medio de la turbulenta coyuntura internacional, respetando al mismo tiempo los intereses fundamentales y las preocupaciones principales de cada uno. También propuso promover activamente proyectos transfronterizos de infraestructura y energía, y fortalecer la cooperación en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Putin, según informes de la prensa china, afirmó que los tres países son vecinos amigos con una larga tradición de cooperación.

Rusia, China y Mongolia "deberían fomentar una estrecha coordinación de sus estrategias de desarrollo, fortalecer la conectividad, expandir el comercio y la inversión, y profundizar la cooperación y los intercambios en finanzas, energía, economía digital, educación, protección ambiental y turismo. Esto contribuirá a impulsar su respectivo desarrollo económico, promover la integración económica regional y fortalecer los lazos interpersonales", añadió el jefe del Kremlin. Khurelsukh, por su parte, reconoció a Rusia y China como "vecinos importantes de Mongolia". Ulán Bator está dispuesta a "expandir la cooperación trilateral", "promover la construcción del Corredor Económico China-Mongolia-Rusia" y colaborar para el desarrollo y la prosperidad regional, enfatizó Khurelsukh.

