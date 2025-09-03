Fuerte operativo anticorrupción en Chile: Varios funcionarios detenidos

Una operación anticorrupción realizada el miércoles en Chile, específicamente en Santiago y en el extremo norte del país, culminó con la detención de diez personas.
Las maniobras con las que se beneficiaban los funcionarios infieles tenían que ver con concesiones de terrenos fiscales.
Este caso se suma a una serie de escándalos que han afectado al oficialismo, como el convenio irregular de junio de 2023 que llevó a la renuncia del ministro Giorgio Jackson. La operación pone nuevamente bajo la lupa la capacidad del gobierno del presidente Gabriel Boric para cumplir su promesa de erradicar la corrupción, a pesar de haber lanzado una estrategia nacional anticorrupción en 2022 con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y la confianza ciudadana.