miércoles 3 de septiembre 2025

Escándalo

Fuerte operativo anticorrupción en Chile: Varios funcionarios detenidos

Las maniobras con las que se beneficiaban los funcionarios infieles tenían que ver con concesiones de terrenos fiscales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una operación anticorrupción realizada el miércoles en Chile, específicamente en Santiago y en el extremo norte del país, culminó con la detención de diez personas.

image

Los detalles del operativo

  • Los detenidos incluyen cinco funcionarios públicos en ejercicio, tres ex funcionarios y dos consultores civiles. Cuatro de ellos trabajaban en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales (Seremi), tres eran ex Seremi, y uno pertenecía a la Dirección de Obras Municipales de Arica.
  • La investigación, que lleva más de dos años y se originó por denuncias ciudadanas, indica que desde 2021 los imputados habrían usado sus cargos para cometer delitos.
  • Los delitos incluyen recibir sobornos a cambio de agilizar trámites, entregar información confidencial y manipular concesiones, arriendos o ventas de terrenos fiscales por "cuantiosas sumas de dinero".
  • Los imputados deberán enfrentar cargos por corrupción, asociación ilícita, lavado de activos y falsificación.
  • Los allanamientos fueron realizados por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) en domicilios particulares y dependencias estatales en las regiones Metropolitana y de Arica y Parinacota, incluyendo la Seremi y la Dirección de Obras Municipales de Arica.
  • Actualmente, los diez detenidos están a disposición del tribunal de garantía, que definirá las medidas cautelares mientras avanza la formalización de cargos.

Este caso se suma a una serie de escándalos que han afectado al oficialismo, como el convenio irregular de junio de 2023 que llevó a la renuncia del ministro Giorgio Jackson. La operación pone nuevamente bajo la lupa la capacidad del gobierno del presidente Gabriel Boric para cumplir su promesa de erradicar la corrupción, a pesar de haber lanzado una estrategia nacional anticorrupción en 2022 con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y la confianza ciudadana.

