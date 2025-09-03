Fuerte operativo anticorrupción en Chile: Varios funcionarios detenidos

Una operación anticorrupción realizada el miércoles en Chile, específicamente en Santiago y en el extremo norte del país, culminó con la detención de diez personas .

Este caso se suma a una serie de escándalos que han afectado al oficialismo, como el convenio irregular de junio de 2023 que llevó a la renuncia del ministro Giorgio Jackson. La operación pone nuevamente bajo la lupa la capacidad del gobierno del presidente Gabriel Boric para cumplir su promesa de erradicar la corrupción, a pesar de haber lanzado una estrategia nacional anticorrupción en 2022 con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y la confianza ciudadana.