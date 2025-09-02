martes 2 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Kuwait

La asombrosa historia de una perra abandonada en el desierto que construyó un refugio para salvar a sus crías

Una historia de amor maternal en uno de los lugares más extremos del planeta. La protagonista: una perra abandonada que luchó para proteger a sus crías.

Por María Morá
La conmovedora historia de la perra Sandy y sus cachorros

La conmovedora historia de la perra Sandy y sus cachorros

En el desierto de Kuwait una perra fue encontrada viviendo debajo de un tanque de agua para protegerse del sol. Había sido abandonada, pero su instinto la llevó a crear un refugio improvisado para sobrevivir. El grupo de rescate Raf.kw, al ver un video donde se mostraba a la perra sola y expuesta al calor, acudió rápidamente al lugar para salvarla.

Lee además
La inteligencia artificial cuenta con numerosas herramientas que pueden ayudar con el estudio.
Nuevos tiempos

Cinco herramientas de Inteligencia Artificial que están revolucionando la forma de estudiar
El oro volvió a ser testigo de un aumento de su valor a nivel mundial.
Mercados mundiales

El precio del oro alcanzó un nuevo récord histórico: ¿a qué valor llegó?

Al llegar, los rescatistas descubrieron que la perra, bautizada luego como Sandy, había cavado un pozo en la arena bajo el tanque de agua. Este agujero no solo era su escondite del calor abrasador, sino también el refugio donde mantenía ocultos a sus cachorros.

Rodeada de piedras y arena caliente, Sandy se había mantenido firme, cuidando a sus crías a pesar de las condiciones extremas. Su reacción al ver a los rescatistas fue de desconfianza: miraba una y otra vez a sus bebés, como si estuviera evaluando si representaban una amenaza.

Cómo fue el rescate de la perra y sus crías

Los rescatistas sabían que debían actuar con calma. Durante unos 15 minutos intentaron ganarse su confianza. Le ofrecieron comida, hablaron en voz baja y esperaron a que Sandy entendiera que estaban allí para ayudarla. Finalmente, la perra permitió que se acercaran. Uno por uno, los cachorros fueron rescatados del pozo de arena.

image
Así fue el rescate de Sandy

Así fue el rescate de Sandy

“Una vez que Sandy estuvo en la jaula, fue como si supiera que todo estaría bien”, contó Danna, una de las rescatistas.

Recuperación y adopciones felices

Después del rescate, Sandy y sus cachorros fueron trasladados al refugio I Care Kuwait, gestionado por Elika Mansouri. Este centro se especializa en encontrar hogares en Estados Unidos y Canadá para perros rescatados en Kuwait. Allí, Sandy comenzó a confiar nuevamente en los humanos. Finalmente fue adoptada por Brianna, una mujer con la que formó un vínculo inmediato. Según sus cuidadores, la perra no se separaba de su nueva dueña.

image
Sandy y sus cachorros fueron dados en adopción

Sandy y sus cachorros fueron dados en adopción

Sus cachorros, Zeus, Zaydar y Zack, también encontraron su final feliz. Fueron adoptados juntos por una familia canadiense.

La historia de Sandy es un ejemplo poderoso del instinto maternal en animales, pero también del impacto positivo que puede tener la intervención humana en situaciones de abandono y maltrato.

Gracias al trabajo de los rescatistas y refugios, esta familia perruna tuvo una segunda oportunidad. Hoy, todos ellos disfrutan de una vida segura y llena de amor, lejos del desierto donde comenzó su historia

Temas
Seguí leyendo

Una a una: mirá cuáles son las 14 playas paradisiacas más extraordinarias del mundo

Cinco alimentos ricos en creatina para potenciar la energía muscular y cerebral

Una mujer creyó que tenía síntomas de menopausia, pero sus síntomas eran de cáncer: la advertencia detrás de su historia

Más de 800 muertos y miles de heridos en Afganistán tras un devastador terremoto de magnitud 6.0

Una alpinista morirá en la montaña porque no pueden rescatarla: un amigo quiso ayudarla y terminó falleciendo

Israel mató al primer ministro de Yemen en un bombardeo

Estados Unidos refuerza su alianza con Israel, y busca impedir que palestinos lleguen a la ONU

Rusia atacó Kiev: 21 muertos e instalaciones de la UE dañadas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El oro volvió a ser testigo de un aumento de su valor a nivel mundial.
Mercados mundiales

El precio del oro alcanzó un nuevo récord histórico: ¿a qué valor llegó?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Delitos contra menores

Detuvieron al empleado de un multimedio sanjuanino por los presuntos abusos a su hijastra

El video de la joyita que encontraron en el depósito judicial de 9 de Julio, que puede costar hasta $40.000.000
¡De no creer!

El video de la joyita que encontraron en el depósito judicial de 9 de Julio, que puede costar hasta $40.000.000

Atraparon a un integrante de Los Pastelitos en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura
En Villa Lerga

Atraparon a un integrante de "Los Pastelitos" en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura

El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de la calle Ramón y Cajal, en Capital.
Golpe millonario

Escruche en Capital: le robaron más de 11.000 dólares a una abuela

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus
Antecedentes

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus

Te Puede Interesar

San Juan rompe la tendencia nacional y lidera en venta de motos 0KM. 
Datos de agosto

En motos 0Km, San Juan pisa el acelerador en ventas mientras el país frena

Por Elizabeth Pérez
El algarrobo que marcó la historia de todo un pueblo y del club video
Pasiones del interior

El algarrobo que marcó la historia de todo un pueblo y del club

Probation para el médico acusado de mentiroso: $3.000.000 y tareas comunitarias en salud
Judiciales

Probation para el médico acusado de mentiroso: $3.000.000 y tareas comunitarias en salud

Comenzó septiembre y hubo hasta un 20% de suba en los precios de los combustibles en San Juan
Golpazo al bolsillo

Comenzó septiembre y hubo hasta un 20% de suba en los precios de los combustibles en San Juan

Padres de una escuela sanjuanina denunciaron que un docente jugó con un cuchillo sobre la mano de una alumna.
Peligro

Padres denunciaron que el profesor de una escuela sanjuanina "jugó" con un cuchillo sobre la mano de una alumna