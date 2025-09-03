miércoles 3 de septiembre 2025

Trámite pausado

Aseguran que Estados Unidos puso en el freezer el acuerdo para que los argentinos puedan viajar sin visa

El Secretario de Estado, Marco Rubio, estaría preocupado por el escándalo de corrupción que golpea al gobierno argentino y habría postergado el entendimiento firmado en julio, según informó el sitio de noticias políticas Axios

Por Redacción Tiempo de San Juan
El canciller Gerardo Wrthein y el Secretario de Estado, Marco Rubio

El canciller Gerardo Wrthein y el Secretario de Estado, Marco Rubio

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos habría pausado el acuerdo de exención de visas anunciado semanas atrás en Buenos Aires en medio del viaje de una comitiva de funcionarios argentinos que se dirigía a la capital norteamericana para cerrar los detalles del entendimiento entre ambas administraciones.

El 28 de julio pasado, el gobierno argentino y la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires habían anunciando conjuntamente que se había puesto en marcha el procedimiento para que la Argentina volviera al Programa de Exención de Visas luego de una reunión en la que participaron la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, y autoridades del gobierno de Javier Milei.

Según reveló el sitio Axios, fundado en 2016 por experiodistas de Politico, uno de los grandes medios de Estados Unidos dedicado a revelar lo que ocurre en Washington, el secretario de Estado Marco Rubio decidió suspender una segunda reunión que se iba a realizar esta semana en Washington.

La comitiva argentina, liderada por el director de la ARCA, Juan Pazo, se enteró de la cancelación del encuentro cuando se encontraba en pleno viaje. Los funcionarios se quedaron dos días en Miami y finalmente regresaron a Buenos Aires sin un entendimiento.

El sitio norteamericano aseguró que Rubio está preocupado por el escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Javier Milei, surgido a partir de la filtración de audios atribuidos al extitular de Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

image

El párrafo textual de Axios dice: “El Departamento de Estado ha mostrado su preocupación por un escándalo de corrupción que está afectando al gobierno de Milei, y quería mantener más conversaciones con Argentina al respecto antes de llegar a un acuerdo sobre visados”.

Axios es uno de los medios que se leen con mayor atención en Washington DC y uno de los de mayor alcance. Es el sitio de noticias que anticipa las primicias políticas que luego publican las grandes cadenas norteamericanas, como CNN, CNBC o los diarios más tradicionales como The Washington Post y The New York Times.

Los funcionarios argentinos habrían sido informados sobre la preocupación de la Casa Blanca surgida a partir de las denuncias de corrupción en la administración de Milei. “Digamos que no nos pareció bien”, declaró a Axios un alto funcionario de la administración Trump. “Es vergonzoso”, agregó.

La oficina de prensa de Milei también fue consultada por el sitio norteamericano y evitó hacer comentarios. “No discutimos los detalles de conversaciones diplomáticas privadas”, contestaron ante la requisitoria periodística.

La versión del gobierno argentino

Allegados a la Embajada de Argentina en EEUU informaron ante la consulta de Infobae que la versión periodística es “falsa y maliciosa”.

El procedimiento para la incorporación de la Argentina al programa Visa Waiver “sigue desarrollándose sin inconvenientes” y la embajada ha mantenido reuniones de coordinación en los últimos días con las agencias correspondientes.

“Todo avanza adecuadamente. No solo no está interrumpido, sino que estamos dinamizando los procesos para lograr resultados lo antes posible, tal como sostuvo la Secretaria Kristi Noem en su viaje reciente a la Argentina”, agregaron.

Los mismos funcionarios indicaron además que el viaje reciente del titular de ARCA a Washington DC no tuvo relación con el programa de Visa Waiver, “lo que demuestra la falsedad de la información difundida”.

FUENTE: Infobae

