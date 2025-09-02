martes 2 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Suba de casos

Alerta sanitaria por la enfermedad zoonótica: qué es, cuáles son los síntomas y cómo se contagia

Se trata de la enfermedad que afecta a animales y humanos. Un informe revela que sigue en ascenso en el centro y noreste del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La leptospirosis, una infección bacteriana transmitida por la orina de animales, está mostrando un fuerte repunte en lo que va de 2025, tanto en personas como en perros. Así lo confirmó el último Boletín Epidemiológico Nacional, publicado por el Ministerio de Salud, que encendió una alerta sanitaria especialmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

Lee además
La inteligencia artificial cuenta con numerosas herramientas que pueden ayudar con el estudio.
Nuevos tiempos

Cinco herramientas de Inteligencia Artificial que están revolucionando la forma de estudiar
La conmovedora historia de la perra Sandy y sus cachorros
En Kuwait

La asombrosa historia de una perra en el desierto que salvó a sus crías

Hasta la semana epidemiológica 34, se registraron 1.549 casos sospechosos en humanos, de los cuales 72 fueron confirmados y 62 catalogados como probables. Además, se notificaron 517 casos en perros, con 107 confirmaciones. Esta última cifra cobra relevancia, ya que los caninos funcionan como un "termómetro ambiental" que anticipa la presencia de la bacteria en zonas donde conviven con humanos.

El perfil de los casos

La mayoría de los diagnósticos se concentraron en la región centro y noreste del país, con casos también reportados en Misiones, Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, CABA, Chaco, Corrientes, La Pampa y Tucumán. El 85% de los casos humanos confirmados y probables corresponden a Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

El período de mayor circulación fue entre las semanas 7 y 15 del año, coincidiendo con el verano y el inicio del otoño, cuando las lluvias y las actividades agrícolas aumentan el riesgo de contacto con aguas contaminadas.

El informe también destaca que la mediana de edad de los pacientes es de 35 años, y que tres de cada cuatro casos se dieron en varones. Se registraron seis muertes en la región centro, lo que subraya la importancia de un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado.

¿Qué es la leptospirosis?

La leptospirosis es una zoonosis -una enfermedad que se transmite de animales a humanos- causada por bacterias del género Leptospira. Los roedores son los principales reservorios en áreas urbanas, pero también se detecta en **ganado, perros y otros animales.

El contagio se produce cuando la piel o mucosas entran en contacto con agua, barro o suelos contaminados con orina de animales infectados. Por eso, las inundaciones y ciertas actividades agrícolas o recreativas aumentan considerablemente el riesgo.

A nivel mundial, se trata de una de las zoonosis más frecuentes, aunque muchas veces no se diagnostica debido a lo inespecífico de sus síntomas. En sus formas graves, puede derivar en síndrome de Weil, una complicación que provoca fallas renales, daño hepático y hemorragias pulmonares, con una tasa de mortalidad del 50% si no se trata.

Cuáles son los síntomas de la leptospirosis

La enfermedad suele comenzar como un cuadro gripal: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares -especialmente en las pantorrillas- y malestar general. Esta similitud con resfríos o influenza común puede llevar a retrasos en la consulta médica.

En casos más severos, pueden aparecer ictericia, hemorragias pulmonares y complicaciones renales o hepáticas. El período de incubación puede extenderse hasta 15 días, por lo que los síntomas pueden aparecer incluso semanas después del contacto con aguas contaminadas.

El diagnóstico se realiza a partir de la evaluación clínica y los antecedentes epidemiológicos del paciente. El tratamiento temprano con antibióticos es fundamental para reducir complicaciones.

¿Cómo prevenir la leptospirosis?

-Evitar el contacto directo con aguas estancadas o barro contaminado.

-Usar botas, guantes y ropa impermeable en contextos de inundación o actividades rurales.

-Cubrir heridas con apósitos impermeables.

-Controlar la población de roedores en zonas urbanas y periurbanas.

-Vacunar a los perros en áreas con circulación activa de la bacteria.

-En situaciones de alto riesgo, se puede indicar profilaxis antibiótica con doxiciclina, aunque no es un reemplazo de las demás medidas preventivas.

Temas
Seguí leyendo

El precio del oro alcanzó un nuevo récord histórico: ¿a qué valor llegó?

Una a una: mirá cuáles son las 14 playas paradisiacas más extraordinarias del mundo

Cinco alimentos ricos en creatina para potenciar la energía muscular y cerebral

Una mujer creyó que tenía síntomas de menopausia, pero sus síntomas eran de cáncer: la advertencia detrás de su historia

Más de 800 muertos y miles de heridos en Afganistán tras un devastador terremoto de magnitud 6.0

Una alpinista morirá en la montaña porque no pueden rescatarla: un amigo quiso ayudarla y terminó falleciendo

Israel mató al primer ministro de Yemen en un bombardeo

Estados Unidos refuerza su alianza con Israel, y busca impedir que palestinos lleguen a la ONU

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El oro volvió a ser testigo de un aumento de su valor a nivel mundial.
Mercados mundiales

El precio del oro alcanzó un nuevo récord histórico: ¿a qué valor llegó?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Delitos contra menores

Detuvieron al empleado de un multimedio sanjuanino por los presuntos abusos a su hijastra

San Martín invitó a los sanjuaninos a una nueva jornada de trekking bajo la luz de la Luna Llena.
Propuesta

Invitan a hacer trekking bajo la luz de la Luna Llena, a sólo 27 km de la Capital sanjuanina

El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de la calle Ramón y Cajal, en Capital.
Golpe millonario

Escruche en Capital: le robaron más de 11.000 dólares a una abuela

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Jaime Muñoz superó una nueva etapa de La Voz Argentina y sigue en carrera. video
Show completo

El sanjuanino Jaime Muñoz superó otro desafío en La Voz y terminó a las piñas

Te Puede Interesar

Tras la multa al abogado de Graffigna, los penalistas salieron al cruce y cuestionaron al tribunal
Repercusiones

Tras la multa al abogado de Graffigna, los penalistas salieron al cruce y cuestionaron al tribunal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Aniversario de Colón Junior.
Aniversario

Colón, en homenaje al barco de Cristobal y el impulso del empresario Graffigna: el Merengue celebra un centenario de historia

Accidente laboral en Huaco: un empleado municipal cayó desde un camión y fue hospitalizado
Durísimo

Accidente laboral en Huaco: un empleado municipal cayó desde un camión y fue hospitalizado

Fecovita es una de las bodegas mas grandes que opera en San Juan y ahora enfrenta un nuevo juicio de su ex socia. 
Fecovita vs. Iberte

Guerra imparable: otro juicio a una empresa con negocios en San Juan y 100 millones de dólares bajo la lupa

Un proyecto tributario de Orrego generó un cortocircuito entre el justicialismo y Franco Aranda
Legislatura

Un proyecto tributario de Orrego generó un cortocircuito entre el justicialismo y Franco Aranda