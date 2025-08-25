lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Negociaciones

Trump volvió a hablar con Putin: "Creo que la guerra...

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia volvieron a comunicarse tras la cumbre en Alaska de días atrás.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que volvió a hablar con su par ruso, Vladimir Putin, tras la reunión que mantuvo la semana pasada con el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, y otros líderes europeos en la Casa Blanca.

Lee además
tras reunirse con putin, trump recibio a zelensky
Cumbre

Tras reunirse con Putin, Trump recibió a Zelensky
¡historico! donald trump recibio a vladimir putin en alaska
Cumbre

¡Histórico! Donald Trump recibió a Vladimir Putin en Alaska

La última vez que Trump había hablado con Putin fue el 18 de agosto, cuando interrumpió sus conversaciones con Zelenski y los europeos en la Casa Blanca para llamar al líder ruso.

“Sí, lo he hecho”, respondió Trump a los periodistas cuando se le preguntó si había hablado con Putin desde entonces.

“Cada conversación que tengo con él es una buena conversación. Y luego, desafortunadamente, una bomba es lanzada sobre Kiev o algún otro lugar, y me enojo mucho al respecto”, añadió.

“Creo que vamos a terminar la guerra”

Trump también mantuvo una histórica reunión con Putin en Alaska el 15 de agosto, en un intento por sellar un acuerdo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

Tras su conversación telefónica el 18 de agosto, Trump afirmó que Putin había acordado mantener una reunión bilateral con Zelenski. Sin embargo, Moscú ha afirmado desde entonces que no hay planes para tales conversaciones.

“Porque no le cae bien”, respondió Trump cuando se le preguntó por qué Putin parecía reacio a reunirse cara a cara con Zelenski.

Sin embargo, el mandatario estadounidense afirmó que aún creía que un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania estaba cerca.

Creo que vamos a terminar la guerra”, indicó.

Temas
Seguí leyendo

Un bombardeo de Israel contra un hospital de Gaza dejó 19 muertos, cuatro de ellos periodistas

Estados Unidos diseña una estrategia para debilitar a Nicolás Maduro y frenar el narcotráfico en la región

Cumplió 116 años la persona más longeva del mundo: ¿cuál es su gran secreto?

Atentado terrorista en Colombia: Seis muertos en una base aérea

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante

Quién es y qué piensa Rodrigo Paz Pereira, el inesperado ganador de la primera vuelta en las elecciones de Bolivia

El hijo de una princesa europea, detenido por delitos sexuales

España declara "zona catastrófica" las áreas incendiadas: ya se quemaron más de 382.000 hectáreas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un bombardeo de israel contra un hospital de gaza dejo 19 muertos, cuatro de ellos periodistas
Ataque

Un bombardeo de Israel contra un hospital de Gaza dejó 19 muertos, cuatro de ellos periodistas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a cinco Ciber Boys y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador
Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de los roba ruedas sanjuaninos
Investigación

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada
Delitos Especiales

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Un colectivero sanjuanino con antecedentes violentos, condenado otra vez, pero no irá a la cárcel
Le quemó hasta su ropa

Un colectivero sanjuanino con antecedentes violentos, condenado otra vez, pero no irá a la cárcel

Te Puede Interesar

Nuevo detenido por el crimen del jubilado Alday: estuvo involucrado en el brutal homicidio de un bebé
Giro inesperado

Nuevo detenido por el crimen del jubilado Alday: estuvo involucrado en el brutal homicidio de un bebé

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos
El folklore, de luto

San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos

Los créditos que da la Caja de Acción Social son el Personal de hasta $ 1.200.000; el Asistencial de hasta $800.000; el de Remodelación de Vivienda de hasta $2.300.000 y el de Rodados de hasta $1.400.000.
Ayuda estatal

La Caja de Acción Social de San Juan presta al mes unos $1.000 millones a unas 830 familias

El árbitro agredido rompió el silencio: La Liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia
Violencia

El árbitro agredido rompió el silencio: "La Liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia"

A la espera de una definición nacional, hay incertidumbre por el futuro del Radiotelescopio chino con sede en Barreal
Lo que se sabe

A la espera de una definición nacional, hay incertidumbre por el futuro del Radiotelescopio chino con sede en Barreal