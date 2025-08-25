lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ataque

Un bombardeo de Israel contra un hospital de Gaza dejó 19 muertos, cuatro de ellos periodistas

Las agencias Reuters y AP y la cadena Al Jazzera confirmaron que sus reporteros fueron víctimas mortales del ataque, atribuido por autoridades locales a tropas israelíes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un ataque aéreo israelí contra el Hospital Nasser de Khan Younis, el mayor centro médico del sur de la Franja de Gaza, dejó al menos 19 muertos, incluidos cuatro periodistas. El grupo terrorista estimó en 20 el total de las víctimas fatales y señaló a las Fuerzas de Defensas de Israel (FDI) de lanzar dos misiles que impactaron el cuarto piso del hospital con pocos minutos de diferencia, el segundo, cuando los equipos de rescate ya se encontraban en el lugar.

Lee además
estados unidos disena una estrategia para debilitar a nicolas maduro y frenar el narcotrafico en la region
Conflicto con Venezuela

Estados Unidos diseña una estrategia para debilitar a Nicolás Maduro y frenar el narcotráfico en la región
Ethel Caterham nació el 21 de agosto de 1909 en Inglaterra.
Mucha experiencia

Cumplió 116 años la persona más longeva del mundo: ¿cuál es su gran secreto?

A través de un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron los ataques y ordenaron la realización de una investigación preliminar lo antes posible.

“Las FDI lamentan cualquier daño a personas no involucradas y de ninguna manera dirigen ataques contra periodistas como tales, actuando en la medida de lo posible para reducir el daño a ellos, al tiempo que se mantiene la seguridad de nuestras fuerzas”, señala el texto.

Entre las víctimas mortales se encuentran cuatro periodistas: Mariam Dagga (periodista gráfica independiente de 33 años que colaboraba con Associated Press), Hussam al-Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salameh (camarógrafo de Al Jazeera) y Moaz Abu Taha (reportero de NBC). Dagga trabajaba habitualmente en el hospital, cubriendo temas como la lucha de los médicos contra la desnutrición infantil en Gaza. Al Jazeera, Reuters y Associated Press confirmaron la presencia entre los muertos de reporteros y contratistas. También resultó herido el fotógrafo Hatem Khaled de Reuters y murió un trabajador de la Defensa Civil gazatí.

image

El área atacada era utilizada regularmente por periodistas internacionales para retransmitir en directo y grabar imágenes debido a las buenas condiciones de conexión y visibilidad. Según relatos recogidos por la agencia EFE, tras el primer ataque, varios colegas y rescatistas acudieron a prestar auxilio, recibiendo un segundo impacto letal.

La labor periodística local en Gaza es esencial, ya que se encuentra prohibida la entrada de prensa extranjera y la información sobre el terreno depende enteramente de los reporteros gazatíes. Según el Ministerio de Salud de la región que se encuentra controlada por los terroristas de Hamas, 244 periodistas han muerto desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, mientras el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) contabiliza 192 comunicadores fallecidos en 22 meses de conflicto, configurando este periodo como uno de los más mortales para el gremio.

El Hospital Nasser, que ha soportado incursiones y bombardeos recurrentes durante 22 meses de guerra, enfrenta una situación crítica, según funcionarios médicos, con más de 1.000 pacientes en instalaciones diseñadas para 340 camas, y carencias severas de suministros y personal. El director del hospital, Atef al-Hout, declaró a Al Araby que la infraestructura está desbordada, algunos pacientes permanecen en los pasillos y parte de los enfermos es atendida en hospitales de campaña improvisados en el mismo recinto.En otras zonas de Gaza, la violencia continúa: en el norte, algunos reportes de grupo terrorista palestino informaron sobre muertes adicionales ocurridas en rutas hacia puntos de ayuda. El Hospital Shifa reportó la muerte de tres palestinos, incluido un niño, durante un ataque en la ciudad de Gaza, mientras las fuerzas israelíes preparan una ofensiva terrestre de mayor calibre. El Hospital Al-Awda indicó que seis solicitantes de ayuda fueron asesinados por disparos israelíes cuando intentaban llegar a un punto de distribución en el centro de Gaza, con al menos 15 heridos en el mismo incidente.

Las cifras ofrecidas por los voceros de Hamas estiman en 62.686 los palestinos fallecidos desde el inicio de la guerra, de los cuales aproximadamente la mitad son mujeres y niños. La ONU y expertos independientes consideran esa fuente como la más confiable, aunque Israel rechaza estos números y no proporciona cifras propias.

Temas
Seguí leyendo

Atentado terrorista en Colombia: Seis muertos en una base aérea

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante

Quién es y qué piensa Rodrigo Paz Pereira, el inesperado ganador de la primera vuelta en las elecciones de Bolivia

El hijo de una princesa europea, detenido por delitos sexuales

España declara "zona catastrófica" las áreas incendiadas: ya se quemaron más de 382.000 hectáreas

Tras reunirse con Putin, Trump recibió a Zelensky

La Justicia irlandesa falló a favor de Argentina en una demanda por YPF

Cambio en Bolivia tras 20 años: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga se enfrentarán en un balotaje

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Detienen a cinco Ciber Boys y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador
Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha
Sarmiento

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha

Qué son y cómo se forman las plantas rodadoras que aparecen con el viento zonda en San Juan
Curiosidad

Qué son y cómo se forman las "plantas rodadoras" que aparecen con el viento zonda en San Juan

Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de haters
Videos

Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de "haters"

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de los roba ruedas sanjuaninos
Investigación

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

Te Puede Interesar

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada
Delitos Especiales

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Por Pablo Mendoza
El Chango Huaqueño, durante una de sus innumerables presentaciones.
Deceso

El folklore, Jáchal y todo San Juan, de luto: falleció el Chango Huaqueño

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Bruno Olivera salió a bancar a Karina y Javier Milei en medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS: Pongo las manos en el fuego
Declaraciones

Bruno Olivera salió a bancar a Karina y Javier Milei en medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS: "Pongo las manos en el fuego"

En Australia, Orrego participará de la Conferencia y Exposición: Copper to the World 2025
Invitado

En Australia, Orrego participará de la Conferencia y Exposición: "Copper to the World 2025"