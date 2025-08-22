viernes 22 de agosto 2025

Mucha experiencia

Cumplió 116 años la persona más longeva del mundo: ¿cuál es su gran secreto?

Se llama Ethel Caterham y compartió en una entrevista un aspecto muy importante que a su entender le ha permitido vivir hasta ahora.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ethel Caterham nació el 21 de agosto de 1909 en Inglaterra.

Ethel Caterham, la persona viva más longeva del mundo, festejó este jueves su cumpleaños número 116 en una celebración junto a su familia en Surrey, Inglaterra. La mujer obtuvo su título en mayo, cuando el récord fue confirmado por Guinness World Recordsy LongeviQuest, una base de datos sobre las personas con más edad del mundo.

Pero su reinado se inició, en realidad, el 30 de abril de 2025 con la muerte de la monja brasileña Inah Canabarro Lucas, quien vivió hasta los 116 años.

Ethel nació en Shipton Bellinger, Hampshire, el 21 de agosto de 1909, siendo la penúltima de ocho hermanos. Durante su juventud, viajó a la India en 1927 para trabajar para una familia británica, una experiencia que marcó su vida.

Después de tres años allí, regresó al Reino Unido, donde conoció a su futuro esposo, Norman Caterham, un teniente coronel del ejército británico. La pareja se casó en 1933 y, a lo largo de su matrimonio, vivieron en destinos como Hong Kong y Gibraltar.

En Asia, Ethel abrió una guardería, una experiencia que le permitió conectar con las nuevas generaciones y seguir compartiendo su conocimiento. Junto a su esposo, fallecido en 1976, tuvo dos hijas que fueron criadas en Inglaterra. Ahora tiene tres nietas y cinco bisnietos.

Según ella misma consignó, el secreto para semejante longevidad radica en su reacción ante los altibajos de la vida. En numerosas entrevistas, la mujer sostuvo que siempre había abordado las dificultades de manera tranquila.

"He afrontado todo con calma", comentó en una entrevista con BBC Radio Surrey. “Nunca discuto con nadie, escucho y hago lo que me gusta”, agregó.

Para Ethel, llevar una vida tranquila y sin conflictos es la receta para una existencia prolongada. Cuando estaba celebrando su 111° cumpleaños en 2020, le dijo al Salisbury Journal que la clave para una vida larga era encontrar un pasatiempo que te guste y hacer amigos a través de él.

“La familia es lo más importante en la vida; poder dejar recuerdos a tus hijos y nietos”, expresó en una de sus entrevistas a medios locales.

FUENTE: Crónica

