martes 19 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Perfil

Quién es y qué piensa Rodrigo Paz Pereira, el inesperado ganador de la primera vuelta en las elecciones de Bolivia

Es hijo de un ex presidente. Nació en España, y ya ocupó distintos cargos públicos: fue diputado, concejal, alcalde y senador.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Rodrigo Paz Pereira, senador y candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), se convirtió en el protagonista inesperado de las elecciones en Bolivia. Con 57 años, hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), afronta el reto de competir en la segunda vuelta con Jorge “Tuto” Quiroga tras haber liderado la primera ronda de votación.

Lee además
Jorge Quiroga, Andrónico Rodríguez y Samuel Doria Medina, los candidatos a acceder al balotaje en Bolivia.
Comicios

Bolivia elige a su nuevo presidente, en un clima lleno de tensión
La izquierda perdió las elecciones en Bolivia después de dos décadas y habrá balotaje por primera vez en el país.
Elecciones

Cambio en Bolivia tras 20 años: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga se enfrentarán en un balotaje
image

Desde sus primeras declaraciones en campaña ha dejado claro que no solo pretende continuar el legado político de su familia, sino imprimir un sello propio. “Hay quienes viven de la política y quienes hacemos servicio público. Yo estoy en el segundo grupo”, afirmó.

Paz nació en España en 1967 cuando su familia estaba exiliada por las dictaduras militares. Volvió a Bolivia durante su niñez y cursó la primaria en La Paz. Su vida estuvo marcada desde temprano por la política: a los 12 años presenció de cerca la sobrevivencia de su padre al atentado aéreo de 1976, un hecho que impactó profundamente en la historia reciente del país. Estudió economía y relaciones internacionales y más tarde realizó una maestría en gestión política en la American University de Washington.

Su trayectoria comenzó en 2002, cuando fue elegido diputado por Tarija. Una década después, se consolidó en la política regional como concejal y luego alcalde de la capital tarijeña. Entre 2010 y 2020 condujo el gobierno municipal, hasta que en 2020 fue electo senador nacional por Comunidad Ciudadana, alianza encabezada por Carlos Mesa. Esa experiencia le dio visibilidad nacional y le permitió posicionarse como un referente dentro de la oposición.

Agenda de campaña

El plan de gobierno de Paz está reunido en la denominada Agenda 50/50, que plantea una descentralización del manejo de los recursos públicos. Según ha explicado, el Estado concentra cerca del 85% del presupuesto nacional y su propuesta es dividir los fondos en partes iguales entre el nivel central y los gobiernos subnacionales, incluidas universidades públicas.

El segundo pilar de su programa está enfocado en la economía y lleva un sello que el propio candidato llama “Capitalismo para todos” o “Platita para todos”. Se trata de una política de créditos accesibles, reducción de impuestos y eliminación de barreras arancelarias para bienes que Bolivia no produce. “Vienen tiempos mejores. Bajar aranceles, bajar impuestos, harto crédito, platita para todos”, dijo en un acto de campaña en Achacachi.

Aclaró, sin embargo, que no acudirá a préstamos de organismos financieros internacionales. “Soy contrario a cualquier crédito del Fondo Monetario Internacional. En Bolivia la plata alcanza para reactivar nuestra economía”, explicó en una entrevista con Radio Panamericana.

Un tercer eje es la reforma judicial y la lucha contra la corrupción. Paz ha señalado que el sistema de justicia es un problema estructural del país y que sin cambios de fondo no se puede garantizar gobernabilidad ni atraer inversión. “He competido y vencido al MAS en cinco elecciones. Creo que mi generación tiene el derecho de postular a la Presidencia desde Tarija y plantear una alternativa para el país”, sostuvo en una declaración a El Deber.

El candidato se presenta como alguien cercano a la ciudadanía. En sus redes sociales se define como “apasionado por mi tierra, el fútbol, la comida nacional y la familia”. En su fórmula lo acompaña Edman Lara, ex oficial de la Policía Boliviana, quien alcanzó notoriedad tras denunciar casos de corrupción dentro de la institución, aunque también arrastra acusaciones disciplinarias que le costaron su baja definitiva en 2024.

Paz ha mostrado interés en temáticas que tradicionalmente no forman parte del debate boliviano, como la vulnerabilidad de la comunidad LGBT o la violencia de género. Ha planteado la necesidad de revisar la Ley 348, que protege a las mujeres contra la violencia, porque —según él— puede prestarse a extorsiones en casos de denuncias falsas. También incluye en su propuesta el impulso a energías limpias, un punto sensible en un país cuya economía depende en gran medida de la exportación de gas e hidrocarburos.

Nacido en el exilio y con una vida atravesada por la política, Rodrigo Paz busca ahora convertirse en presidente de Bolivia y encabezar una etapa que, asegura, debe marcar un cambio estructural. “No estamos en ningún acuerdo político. Nosotros buscamos la unidad con la gente, no entre cuatro personas y de forma secreta”, dijo en diciembre, en alusión a los intentos de formar bloques opositores.

Con su propuesta de descentralización, créditos accesibles y reforma judicial, Paz aspira a escribir su propia página en la historia boliviana, más allá de la figura de su padre. En sus palabras, la meta es ofrecer una alternativa “para todos y no para unos cuantos”.

Seguí leyendo

El hijo de una princesa europea, detenido por delitos sexuales

España declara "zona catastrófica" las áreas incendiadas: ya se quemaron más de 382.000 hectáreas

Tras reunirse con Putin, Trump recibió a Zelensky

La Justicia irlandesa falló a favor de Argentina en una demanda por YPF

Un historiador de Chile admitió: "Si hoy dijera que ese Libertador era argentino, muchos se sentirían traicionados"

Un influencer y su novio fueron detenidos y los acusan de explotación infantil

Trágico accidente entre un tren y un camión en Dinamarca, un muerto y 27 heridos, cinco de gravedad

Ordenaron el bloqueo total de Magis TV en todo el mundo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el hijo de una princesa europea, detenido por delitos sexuales
Escándalo

El hijo de una princesa europea, detenido por delitos sexuales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación
Médico sanjuanino

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación

La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura. 
Cartón lleno

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle
Tensión total

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle

Dan con El Dibu y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan
Varios allanamientos

Dan con "El Dibu" y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital
Caso Mario Alday

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital

Te Puede Interesar

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual
Impactante revelaciones

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡Vuelven a rugir los motores en El Zonda!: abriría sus puertas en octubre y con una categoría nacional
Buena noticia

¡Vuelven a rugir los motores en El Zonda!: abriría sus puertas en octubre y con una categoría nacional

Miércoles con mañana fresca y tarde templada para San Juan
Clima

Miércoles con mañana fresca y tarde templada para San Juan

En medio del escándalo por infidelidad, Gimena Accardi llega a San Juan
"En otras palabras"

En medio del escándalo por infidelidad, Gimena Accardi llega a San Juan

El efecto de las candidaturas del peronismo en el team Munisaga-Gramajo
Política

El efecto de las candidaturas del peronismo en el team Munisaga-Gramajo