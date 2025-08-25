Franja de Gaza: Israel bombardeó un hospital y mató a 20 personas, entre ellos 5 periodistas

Un ataque aéreo israelí contra el Hospital Nasser de Khan Younis, el mayor centro médico del sur de la Franja de Gaza, dejó al menos 19 muertos, incluidos cinco periodistas. El grupo terrorista estimó en 20 el total de las víctimas fatales y señaló a las Fuerzas de Defensas de Israel (FDI) de lanzar dos misiles que impactaron el cuarto piso del hospital con pocos minutos de diferencia, el segundo, cuando los equipos de rescate ya se encontraban en el lugar.

A través de un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron los ataques y ordenaron la realización de una investigación preliminar lo antes posible.

image

“Las FDI lamentan cualquier daño a personas no involucradas y de ninguna manera dirigen ataques contra periodistas como tales, actuando en la medida de lo posible para reducir el daño a ellos, al tiempo que se mantiene la seguridad de nuestras fuerzas”, señala el texto.

Entre las víctimas mortales se encuentran los periodistas: Mariam Dagga (periodista gráfica independiente de 33 años que colaboraba con Associated Press), Hussam al-Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salameh (camarógrafo de Al Jazeera) y Moaz Abu Taha (reportero de NBC). Dagga trabajaba habitualmente en el hospital, cubriendo temas como la lucha de los médicos contra la desnutrición infantil en Gaza. Al Jazeera, Reuters y Associated Press confirmaron la presencia entre los muertos de reporteros y contratistas. También resultó herido el fotógrafo Hatem Khaled de Reuters y murió un trabajador de la Defensa Civil gazatí.

image

Horas después del hecho se confirmó la muerte de un quito comunicador cuya identidad no ha sido revelada.

El área atacada era utilizada regularmente por periodistas internacionales para retransmitir en directo y grabar imágenes debido a las buenas condiciones de conexión y visibilidad. Según relatos recogidos por la agencia EFE, tras el primer ataque, varios colegas y rescatistas acudieron a prestar auxilio, recibiendo un segundo impacto letal.

La labor periodística local en Gaza es esencial, ya que se encuentra prohibida la entrada de prensa extranjera y la información sobre el terreno depende enteramente de los reporteros gazatíes. Según el Ministerio de Salud de la región que se encuentra controlada por los terroristas de Hamas, 244 periodistas han muerto desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, mientras el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) contabiliza 192 comunicadores fallecidos en 22 meses de conflicto, configurando este periodo como uno de los más mortales para el gremio.

Embed - Israel bombardea a equipos de emergencia y periodistas cuando trabajaban en el hospital Nasser

El Hospital Nasser, que ha soportado incursiones y bombardeos recurrentes durante 22 meses de guerra, enfrenta una situación crítica, según funcionarios médicos, con más de 1.000 pacientes en instalaciones diseñadas para 340 camas, y carencias severas de suministros y personal. El director del hospital, Atef al-Hout, declaró a Al Araby que la infraestructura está desbordada, algunos pacientes permanecen en los pasillos y parte de los enfermos es atendida en hospitales de campaña improvisados en el mismo recinto.

En otras zonas de Gaza, la violencia continúa: en el norte, algunos reportes de grupo terrorista palestino informaron sobre muertes adicionales ocurridas en rutas hacia puntos de ayuda. El Hospital Shifa reportó la muerte de tres palestinos, incluido un niño, durante un ataque en la ciudad de Gaza, mientras las fuerzas israelíes preparan una ofensiva terrestre de mayor calibre. El Hospital Al-Awda indicó que seis solicitantes de ayuda fueron asesinados por disparos israelíes cuando intentaban llegar a un punto de distribución en el centro de Gaza, con al menos 15 heridos en el mismo incidente.

Las cifras ofrecidas por los voceros de Hamas estiman en 62.686 los palestinos fallecidos desde el inicio de la guerra, de los cuales aproximadamente la mitad son mujeres y niños. La ONU y expertos independientes consideran esa fuente como la más confiable, aunque Israel rechaza estos números y no proporciona cifras propias.