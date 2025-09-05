El martes se presenta el nuevo iPhone, pero ya se filtró una imagen que generó risas

La serie iPhone 17 de Apple está a la vuelta de la esquina. El gigante tecnológico presentará sus nuevos smartphones el próximo martes 9 de septiembre, a partir de las 14 horas de la Argentina. Y si bien el hermetismo oficial es el de siempre, en las últimas horas se filtró un video que deja al desnudo a uno de los teléfonos que anunciará la marca estadounidense. Los informes aseguran que se trata del iPhone 17 Pro Max, el ejemplar más avanzado de los cuatro que se mostrarán.

El clip de 10 segundos fue publicado en la plataforma china Weibo, y pronto corrió como pólvora en las redes sociales y medios especializados. Al parecer, en las imágenes vemos a un iPhone 17 Pro Max en las manos de un trabajador , en una de las fábricas en las que se ensamblan los dispositivos.

image

El detalle clave en este leak es el cambio de diseño en los iPhone 17 o, cuanto menos, en algunos integrantes de la serie. Tal como se rumoreó previamente, Apple optaría por un módulo para las cámaras dispuesto en forma horizontal, una especie de barra que sobresale del teléfono y que va de lado a lado. Esto difiere del aspecto de los iPhone actuales, en sus espaldas.

Anteriormente, se filtraron las supuestas carcasas de los nuevos iPhone y también fundas protectoras para esas unidades, con diseños que también dieron cuenta de ese cambio de diseño, que parece un hecho (o casi), amén del silencio de Apple.

iPhone 17: un rediseño audaz, que también generó risas y críticas

“La grabación es imposible de autenticar. Pero, de ser real, revela uno de los rediseños más audaces de Apple para el iPhone”, señala New York Post al revisar el video filtrado. Eso sí: será audaz, pero también ha generado críticas y algunas burlas.

¿Burlas? La empresa que encabezó el tono risueño fue Google, en un video surrealista en el que vemos a un teléfono de la serie Pixel conversando con un iPhone. Ocurre que los smartphones que fabrica la compañía del buscador son los paradigmas en el diseño de módulos fotográficos en una barra de lado a lado, en la espada de los celulares.

image

Sin demasiados rodeos, Google deslizó que Apple copiará a los smartphones Pixel. Y no sería el único: esta semana, contamos que Samsung haría lo mismo en el Galaxy S26 Edge.

¿Qué prepara Apple para la presentación de los iPhone 17?

El evento se celebrará el martes de la próxima semana, con anuncios desde el Apple Park en California y transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la empresa estadounidense.

En la previa, se especula que la serie estará compuesta por cuatro modelos: el iPhone 16 regular, las variantes Pro y Pro Max, además del muy rumoreado iPhone 17 Air. Ese último ejemplar, se dice, será una variante ultradelgada, con un grosor de 5,5 milímetros. De confirmarse, será el teléfono más flaquito en el catálogo histórico de la marca, que en el 2027 celebrará los 20 años de su familia de smartphones.