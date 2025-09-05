viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tecno

El martes se presenta el nuevo iPhone, pero ya se filtró una imagen que generó risas

La filtración de las imágenes del iPhone 17 generó críticas y risas, por su diseño muy audaz y sus notables cambios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La serie iPhone 17 de Apple está a la vuelta de la esquina. El gigante tecnológico presentará sus nuevos smartphones el próximo martes 9 de septiembre, a partir de las 14 horas de la Argentina. Y si bien el hermetismo oficial es el de siempre, en las últimas horas se filtró un video que deja al desnudo a uno de los teléfonos que anunciará la marca estadounidense. Los informes aseguran que se trata del iPhone 17 Pro Max, el ejemplar más avanzado de los cuatro que se mostrarán.

Lee además
El precio del Iphone bajará tras la nueva medida que aplicará el Gobierno.
Nuevo escenario

Cuánto va a bajar el precio del iPhone en Argentina cuando el Gobierno elimine los impuestos a los celulares
condenan al motochorro que a punta de pistola robo un iphone en capital
Delitos contra la Propiedad

Condenan al motochorro que a punta de pistola robó un iPhone en Capital

Apple iPhone 17 Pro Max: ¿realmente llegará con ese diseño en la cara posterior?

El clip de 10 segundos fue publicado en la plataforma china Weibo, y pronto corrió como pólvora en las redes sociales y medios especializados. Al parecer, en las imágenes vemos a un iPhone 17 Pro Max en las manos de un trabajador, en una de las fábricas en las que se ensamblan los dispositivos.

image

El detalle clave en este leak es el cambio de diseño en los iPhone 17 o, cuanto menos, en algunos integrantes de la serie. Tal como se rumoreó previamente, Apple optaría por un módulo para las cámaras dispuesto en forma horizontal, una especie de barra que sobresale del teléfono y que va de lado a lado. Esto difiere del aspecto de los iPhone actuales, en sus espaldas.

Anteriormente, se filtraron las supuestas carcasas de los nuevos iPhone y también fundas protectoras para esas unidades, con diseños que también dieron cuenta de ese cambio de diseño, que parece un hecho (o casi), amén del silencio de Apple.

iPhone 17: un rediseño audaz, que también generó risas y críticas

“La grabación es imposible de autenticar. Pero, de ser real, revela uno de los rediseños más audaces de Apple para el iPhone”, señala New York Post al revisar el video filtrado. Eso sí: será audaz, pero también ha generado críticas y algunas burlas.

¿Burlas? La empresa que encabezó el tono risueño fue Google, en un video surrealista en el que vemos a un teléfono de la serie Pixel conversando con un iPhone. Ocurre que los smartphones que fabrica la compañía del buscador son los paradigmas en el diseño de módulos fotográficos en una barra de lado a lado, en la espada de los celulares.

image

Sin demasiados rodeos, Google deslizó que Apple copiará a los smartphones Pixel. Y no sería el único: esta semana, contamos que Samsung haría lo mismo en el Galaxy S26 Edge.

¿Qué prepara Apple para la presentación de los iPhone 17?

El evento se celebrará el martes de la próxima semana, con anuncios desde el Apple Park en California y transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la empresa estadounidense.

En la previa, se especula que la serie estará compuesta por cuatro modelos: el iPhone 16 regular, las variantes Pro y Pro Max, además del muy rumoreado iPhone 17 Air. Ese último ejemplar, se dice, será una variante ultradelgada, con un grosor de 5,5 milímetros. De confirmarse, será el teléfono más flaquito en el catálogo histórico de la marca, que en el 2027 celebrará los 20 años de su familia de smartphones.

Seguí leyendo

Recuperaron un iPhone que robaron hace 7 meses al dueño de una tienda de Rawson: lo ofrecían por Marketplace

Inesperada reflexión de Trump: "Perdimos a Rusia y a India"

Juicio a Bolsonaro: piden 43 años de cárcel, pero EEUU presiona y parte del Congreso trabaja en la amnistía

Los cinco cortes de pelo rejuvenecedores que van a ser tendencia en septiembre

Conmoción: un arquero se desplomó tras atajar un penal y murió en pleno partido

Aterrador descubrimiento en Gran Bretaña: las fotos de la misteriosa criatura que apareció en una playa

Fuerte operativo anticorrupción en Chile: varios funcionarios detenidos

La cumbre entre Putin y Xi Jinping terminó con la firma de más de 20 acuerdos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
inesperada reflexion de trump: perdimos a rusia y a india
Lamento

Inesperada reflexión de Trump: "Perdimos a Rusia y a India"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital
Conmoción en las redes

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital

Las características de la caza en San Juan, con las aves como la especie más afectada.
Ambiente

Las características de la caza en San Juan: cuál es la especie más elegida y un problema que crece

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una sanjuanina quiso obtener descuentos en un súper y sufrió una millonaria estafa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Número desconocido, el nuevo documental que explotó en Netflix. video
Tiempo para Ver

"Número desconocido": el documental que se transforma en un thriller con el final más inesperado

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora
Comisaría 29°

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora

Sigue la polémica por el defensor de Graffigna: el Foro de Abogados dijo que la sanción es injustificada y preocupa
Disputa caliente

Sigue la polémica por el defensor de Graffigna: el Foro de Abogados dijo que la sanción es injustificada y preocupa

Imagen ilustrativa
Pasó en San Juan

Un chagarin violaba a su hermana y a su primo: les daba la computadora para que no hablen