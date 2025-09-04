Juicio a Bolsonaro: piden 43 años de cárcel, pero EEUU presiona y parte del Congreso trabaja en la amnistía

El escenario político brasileño se encuentra en un punto crítico, con el Tribunal Supremo Federal (STF) avanzando en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y otras siete personas, incluyendo antiguos ministros y generales, bajo la acusación de intento de golpe de Estado . Este proceso judicial, iniciado el lunes, se centra en los eventos del 8 de enero de 2023, cuando edificios institucionales en Brasilia fueron saqueados, y la sentencia se espera para el próximo 12 de septiembre.

Paralelamente, un movimiento político significativo está cobrando fuerza en el Congreso brasileño para aprobar una ley de amnistía . Esta medida busca favorecer tanto a los manifestantes involucrados en los incidentes del 8 de enero como al propio Bolsonaro. Partidos como Unión Brasil y Progresistas han abandonado la coalición de Gobierno para respaldar la amnistía del expresidente. Figuras clave en esta articulación incluyen al gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, y al pastor evangélico Silas Malafaia, en coordinación con el Partido Liberal, la familia Bolsonaro y aliados cercanos, como el diputado Eduardo Bolsonaro.

La discusión más delicada gira en torno al alcance de la amnistía: mientras el ala radical, representada por Eduardo Bolsonaro, presiona por una medida "amplia, general e irrestricta" que podría anular la inelegibilidad del expresidente y permitirle postularse en 2026, el centro político propone una versión más "calibrada". Esta última opción podría condicionar la amnistía a que Bolsonaro o un miembro de su familia se retire formalmente de futuras candidaturas presidenciales.

La Presión Norteamericana y sus Implicaciones Geopolíticas

A las tensiones internas se suma una creciente y compleja presión por parte de la administración Trump, que Washington ha dirigido hacia Brasil con el aparente objetivo de influir en el destino de Bolsonaro.

image

Presión Política Directa y Acusaciones contra el Juez Alexandre de Moraes: El juez Alexandre de Moraes, relator del proceso contra Bolsonaro, ha sido el blanco de acusaciones por parte de Washington. Tras la declaración de Moraes en el tribunal de que "la soberanía no es negociable", Jason Miller, ex portavoz y asesor de Trump, respondió en redes sociales que "Estados Unidos no negocia con terroristas". El presidente Lula ha intervenido, instando al STF a "no temer a Estados Unidos" y esperando que "se haga justicia" en el caso Bolsonaro.

El juez Alexandre de Moraes, relator del proceso contra Bolsonaro, ha sido el blanco de acusaciones por parte de Washington. Tras la declaración de Moraes en el tribunal de que "la soberanía no es negociable", Jason Miller, ex portavoz y asesor de Trump, respondió en redes sociales que "Estados Unidos no negocia con terroristas". El presidente Lula ha intervenido, instando al STF a "no temer a Estados Unidos" y esperando que "se haga justicia" en el caso Bolsonaro. Sanciones Financieras bajo la Ley Magnitsky: La relación con Washington se ha vuelto aún más intrincada con la posibilidad de sanciones inminentes al Banco do Brasil , principal banco estatal del país. Según informes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC (Oficinas de Control de Activos Extranjeros), ha enviado una carta a bancos brasileños preguntando sobre las medidas tomadas para cumplir con una sanción impuesta a Moraes bajo la ley Magnitsky. Esta ley prevé la congelación de bienes y la prohibición de relaciones con instituciones financieras estadounidenses para la persona sancionada. El incumplimiento por parte de los bancos brasileños podría acarrear sanciones secundarias, como multas . Cabe destacar que el juez Flávio Dino del STF ya ha establecido que las sentencias y sanciones extranjeras no tienen efecto automático en Brasil, buscando limitar la aplicación de la Ley Magnitsky.

La relación con Washington se ha vuelto aún más intrincada con la , principal banco estatal del país. Según informes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC (Oficinas de Control de Activos Extranjeros), ha enviado una carta a bancos brasileños preguntando sobre las medidas tomadas para cumplir con una sanción impuesta a Moraes bajo la ley Magnitsky. Esta ley prevé la congelación de bienes y la prohibición de relaciones con instituciones financieras estadounidenses para la persona sancionada. El incumplimiento por parte de los bancos brasileños podría acarrear . Cabe destacar que el juez Flávio Dino del STF ya ha establecido que las sentencias y sanciones extranjeras no tienen efecto automático en Brasil, buscando limitar la aplicación de la Ley Magnitsky. Investigación Comercial bajo la Sección 301 y Declaraciones Políticas sobre Aranceles: La administración Trump también ha iniciado una investigación contra Brasil por presuntas prácticas comerciales desleales bajo la Sección 301 de la ley comercial de Estados Unidos. Las acusaciones abarcan áreas como el sistema de pagos electrónicos Pix, la protección de la propiedad intelectual, políticas medioambientales y el acceso al mercado del etanol. Esta investigación podría resultar en la imposición de aranceles y otras medidas restrictivas. En una reunión reciente en Washington, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, fue explícito al afirmar que estos aranceles son de naturaleza "política, no comercial", y que son una respuesta a la "caza de brujas" contra Bolsonaro . Landau sugirió a los empresarios brasileños que su trabajo de presión sería más efectivo si se dirigiera a las autoridades brasileñas para que comprendieran la valoración política de Washington.

La administración Trump también ha iniciado una bajo la Sección 301 de la ley comercial de Estados Unidos. Las acusaciones abarcan áreas como el sistema de pagos electrónicos Pix, la protección de la propiedad intelectual, políticas medioambientales y el acceso al mercado del etanol. Esta investigación podría resultar en la imposición de aranceles y otras medidas restrictivas. En una reunión reciente en Washington, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, fue explícito al afirmar que . Landau sugirió a los empresarios brasileños que su trabajo de presión sería más efectivo si se dirigiera a las autoridades brasileñas para que comprendieran la valoración política de Washington. Amenaza de Sanciones por la Compra de Petróleo Ruso: Además, el analista geopolítico Lourival Sant’Anna ha señalado que pronto podrían llegar sanciones ya anunciadas por Trump debido a la compra de petróleo ruso por parte de Brasil. Las importaciones brasileñas de petróleo desde Moscú se han multiplicado por más de 300 entre 2021 y 2024, lo que, según Trump, contribuye a la financiación de la guerra de Putin en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, desde Pekín, acusó a Estados Unidos de usar la guerra en Ucrania como pretexto para imponer nuevos aranceles a Brasil, argumentando que no hay un desequilibrio económico real que justifique tales medidas, sino más bien problemas internos relacionados con "equilibrios políticos y la relación entre las autoridades actuales y el expresidente Bolsonaro".

Ante este panorama de presiones externas y desafíos internos, el Gobierno de Lula ha optado por no intervenir directamente en la audiencia comercial en Washington, presentando un recurso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Asimismo, Lula ha convocado una reunión virtual con los países miembros del bloque BRICS para el 8 de septiembre, donde, aunque el tema principal es el multilateralismo y el sistema internacional de comercio, sin duda se abordará la cuestión de los aranceles estadounidenses.