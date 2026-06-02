martes 2 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Juicio por la expropiación

YPF: la Justicia de EEUU rechazó revisar el fallo favorable a Argentina

La Corte de Apelaciones de Nueva York desestimó un pedido de los fondos demandantes y reforzó la posición argentina en el litigio por la expropiación de YPF.

Por Agencia NA
La Justicia de Estados Unidos rechazó un nuevo intento de los fondos demandantes de revertir el fallo favorable a Argentina por YPF.

La Justicia de Estados Unidos rechazó un nuevo intento de los fondos demandantes de revertir el fallo favorable a Argentina por YPF.

La Justicia de Estados Unidos volvió a darle una noticia favorable a Argentina en el histórico juicio por la expropiación de YPF. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó este martes un pedido de revisión presentado por los fondos demandantes, una decisión que fortalece la posición del país y representa un nuevo revés para quienes buscan una millonaria compensación por la estatización de la petrolera.

Lee además
el banco central sumo mas dolares y quedo al borde de completar la meta para este ano
Reservas

El Banco Central sumó más dólares y quedó al borde de completar la meta para este año
ni una menos: el gobierno nacional cuestiona la marcha y le resta importancia
Polémica

"Ni una menos": el gobierno nacional cuestiona la marcha y le resta importancia

La resolución fue celebrada por el Gobierno nacional y por los equipos jurídicos que representan al Estado argentino en uno de los litigios internacionales más importantes de los últimos años.

Según informó la Procuración del Tesoro, la decisión constituye un nuevo respaldo a la estrategia legal impulsada por Argentina durante el proceso de apelación.

El tribunal estadounidense rechazó el pedido conocido como rehearing in banc, una herramienta mediante la cual los demandantes pretendían que la totalidad de los jueces de la Cámara revisara una sentencia previa favorable a Argentina.

La solicitud había sido impulsada por los fondos Petersen y Eton Park, representados por el estudio y fondo de litigios Burford Capital, que desde hace años mantiene una disputa judicial con el Estado argentino por la expropiación de YPF realizada en 2012.

Con esta decisión, los jueces descartaron reabrir la discusión dentro de la propia Cámara de Apelaciones y dejaron firme el criterio adoptado anteriormente.

Para los especialistas, el rechazo reduce considerablemente las alternativas judiciales disponibles para los demandantes dentro de esta instancia.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación destacaron que la medida ratifica la fortaleza de los argumentos jurídicos presentados por el país durante el proceso.

El organismo sostuvo que la resolución constituye un nuevo hito en la defensa de los intereses del Estado y reafirma la sentencia favorable obtenida en la apelación.

Además, remarcaron que el resultado respalda una estrategia basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa del interés público frente a reclamos multimillonarios presentados en tribunales extranjeros.

La causa por YPF es considerada uno de los litigios más relevantes que enfrentó Argentina fuera de sus fronteras durante las últimas décadas.

El presidente Javier Milei celebró rápidamente la novedad a través de sus redes sociales.

"Nuevo éxito en la Justicia de New York para YPF", escribió el mandatario luego de conocerse la resolución de la Corte de Apelaciones.

El mensaje se sumó a las expresiones de satisfacción de funcionarios y abogados que participaron en la defensa argentina dentro del proceso judicial.

Para el oficialismo, la decisión fortalece la posición del país en un expediente que podría haber tenido consecuencias económicas de enorme magnitud.

La expropiación a YPF

La disputa judicial se originó tras la expropiación de YPF impulsada en 2012 durante el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los fondos demandantes sostienen que fueron perjudicados por la forma en que se llevó adelante la estatización de la compañía y buscan obtener una compensación económica por esos supuestos daños.

Durante años, el caso avanzó en los tribunales de Nueva York y generó múltiples instancias judiciales que mantuvieron en vilo tanto al Estado argentino como a los mercados financieros.

La controversia se convirtió en una de las demandas más importantes relacionadas con inversiones extranjeras y empresas estratégicas argentinas.

Tras el rechazo del pedido de revisión, los demandantes ven reducidas sus posibilidades dentro de la Cámara de Apelaciones.

Si bien aún pueden explorar otras herramientas legales, la decisión representa un obstáculo importante para revertir el escenario favorable que actualmente beneficia a Argentina.

Los analistas consideran que el fallo achica los márgenes de maniobra de los fondos involucrados y consolida la posición alcanzada por el país durante la etapa de apelación.

Mientras el litigio continúa generando repercusiones internacionales, el Gobierno interpreta la resolución como una señal positiva en una causa que lleva más de una década de disputas judiciales vinculadas con la expropiación de YPF.

FUENTE: Agencia NA

Seguí leyendo

El Gobierno Nacional presiona con el costo de las PASO para eliminarlas: "250.000.000 de dólares"

Nuevo round angaquero entre el intendente Castro y el ex concejal Risueño

Violencia de género en San Juan: advierten sobre las "banderas rojas" en las relaciones

El Gobierno nacional prepara una oferta a las universidades para evitar pagar $2,5 billones

Lipovetzky dejó el PRO y se sumó al peronismo: "El proyecto es trabajar para derrotar a Milei el año que viene"

En San Juan, viviendas para sortear y créditos para construir del IPV: todo lo que se sabe sobre el nuevo plan oficial

Caputo: "Aunque haya una guerra mundial o una invasión extraterrestre, Kicillof nunca va a ser presidente"

La llamativa comparación que lanzó Sturzenegger: "En unos meses somos Dinamarca"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en san juan, viviendas para sortear y creditos para construir del ipv: todo lo que se sabe sobre el nuevo plan oficial
Crédito internacional

En San Juan, viviendas para sortear y créditos para construir del IPV: todo lo que se sabe sobre el nuevo plan oficial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido
Barrio Los Andes

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido

Referentes de comercios advierten que cada vez es más difícil sostener un negocio abierto frente al aumento de alquileres, impuestos y servicios.
Escenario complicado

Comercios sanjuaninos, con ventas en baja y costos en alza: crece la duda sobre cuánto más podrán resistir

Franco Daniel Arguello y Ricardo José María Carmona Morán (a la derecha), los dos condenados.
Flagrancia

Condenaron a dos "abreautos" por un robo en una casa de Rivadavia, pero quedaron libres

Piden ayuda para los cuatro hijos de la joven que murió en un accidente de moto en Rivadavia
Campaña solidaria

Piden ayuda para los cuatro hijos de la joven que murió en un accidente de moto en Rivadavia

Te Puede Interesar

Un propósito: la historia de fortaleza de Mili Domínguez, la chica no vidente que le escapó al bullying y sueña con llegar a los Juegos Paralímpicos video
La vida que elegí

"Un propósito": la historia de fortaleza de Mili Domínguez, la chica no vidente que le escapó al bullying y sueña con llegar a los Juegos Paralímpicos

Por Antonella Letizia
¿Un anticipo? La Justicia Federal rechazó dos denuncias por Global Market
Tensión

¿Un anticipo? La Justicia Federal rechazó dos denuncias por Global Market

La ilusión del pueblo Bodeguero y las promesas de su goleador video
Entretiempo

La ilusión del pueblo Bodeguero y las promesas de su goleador

Debilidades y fortalezas de hacer periodismo en Iglesia, muy cerca de la gente y de la actividad minera
Semana del Periodista

Debilidades y fortalezas de hacer periodismo en Iglesia, muy cerca de la gente y de la actividad minera

La audiencia pública definirá uno de los debates más sensibles para el futuro minero de San Juan: el acceso y la ampliación de la línea de 500 kV y la infraestructura eléctrica que demandarán los grandes proyectos de cobre.
Audiencia pública

Quiénes son los trece expositores que debatirán la línea de 500 kV para Vicuña en San Juan