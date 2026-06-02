YPF: la Justicia de EEUU rechazó revisar el fallo favorable a Argentina

La Justicia de Estados Unidos rechazó un nuevo intento de los fondos demandantes de revertir el fallo favorable a Argentina por YPF.

La Justicia de Estados Unidos volvió a darle una noticia favorable a Argentina en el histórico juicio por la expropiación de YPF . La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó este martes un pedido de revisión presentado por los fondos demandantes, una decisión que fortalece la posición del país y representa un nuevo revés para quienes buscan una millonaria compensación por la estatización de la petrolera.

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La resolución fue celebrada por el Gobierno nacional y por los equipos jurídicos que representan al Estado argentino en uno de los litigios internacionales más importantes de los últimos años.

Según informó la Procuración del Tesoro, la decisión constituye un nuevo respaldo a la estrategia legal impulsada por Argentina durante el proceso de apelación.

El tribunal estadounidense rechazó el pedido conocido como rehearing in banc, una herramienta mediante la cual los demandantes pretendían que la totalidad de los jueces de la Cámara revisara una sentencia previa favorable a Argentina.

La solicitud había sido impulsada por los fondos Petersen y Eton Park, representados por el estudio y fondo de litigios Burford Capital, que desde hace años mantiene una disputa judicial con el Estado argentino por la expropiación de YPF realizada en 2012.

Con esta decisión, los jueces descartaron reabrir la discusión dentro de la propia Cámara de Apelaciones y dejaron firme el criterio adoptado anteriormente.

Para los especialistas, el rechazo reduce considerablemente las alternativas judiciales disponibles para los demandantes dentro de esta instancia.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación destacaron que la medida ratifica la fortaleza de los argumentos jurídicos presentados por el país durante el proceso.

El organismo sostuvo que la resolución constituye un nuevo hito en la defensa de los intereses del Estado y reafirma la sentencia favorable obtenida en la apelación.

Además, remarcaron que el resultado respalda una estrategia basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa del interés público frente a reclamos multimillonarios presentados en tribunales extranjeros.

La causa por YPF es considerada uno de los litigios más relevantes que enfrentó Argentina fuera de sus fronteras durante las últimas décadas.

El presidente Javier Milei celebró rápidamente la novedad a través de sus redes sociales.

"Nuevo éxito en la Justicia de New York para YPF", escribió el mandatario luego de conocerse la resolución de la Corte de Apelaciones.

El mensaje se sumó a las expresiones de satisfacción de funcionarios y abogados que participaron en la defensa argentina dentro del proceso judicial.

Para el oficialismo, la decisión fortalece la posición del país en un expediente que podría haber tenido consecuencias económicas de enorme magnitud.

La expropiación a YPF

La disputa judicial se originó tras la expropiación de YPF impulsada en 2012 durante el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los fondos demandantes sostienen que fueron perjudicados por la forma en que se llevó adelante la estatización de la compañía y buscan obtener una compensación económica por esos supuestos daños.

Durante años, el caso avanzó en los tribunales de Nueva York y generó múltiples instancias judiciales que mantuvieron en vilo tanto al Estado argentino como a los mercados financieros.

La controversia se convirtió en una de las demandas más importantes relacionadas con inversiones extranjeras y empresas estratégicas argentinas.

Tras el rechazo del pedido de revisión, los demandantes ven reducidas sus posibilidades dentro de la Cámara de Apelaciones.

Si bien aún pueden explorar otras herramientas legales, la decisión representa un obstáculo importante para revertir el escenario favorable que actualmente beneficia a Argentina.

Los analistas consideran que el fallo achica los márgenes de maniobra de los fondos involucrados y consolida la posición alcanzada por el país durante la etapa de apelación.

Mientras el litigio continúa generando repercusiones internacionales, el Gobierno interpreta la resolución como una señal positiva en una causa que lleva más de una década de disputas judiciales vinculadas con la expropiación de YPF.

FUENTE: Agencia NA