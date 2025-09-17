miércoles 17 de septiembre 2025

Intimidad gastronómica

¿Glamuroso o low cost?: mirá cuál será el menú de los Martín Fierro 2025

Al margen de las polémicas de siempre por las nominaciones en los Martín Fierro, salió a la luz qué van a comer las figuras de la televisión

Por Redacción Tiempo de San Juan
El menú en la gala de los Martín Fierro 2025 ya está confirmado.

La expectativa por la cena de gala en los Martín Fierro 2025 ha generado tanto entusiasmo como polémica entre los nominados y asistentes. Mientras las discusiones sobre las ternas y la selección de programas continúan, el menú que se servirá durante la ceremonia, revelado por Santiago del Moro, conductor del evento, se ha convertido en uno de los temas más comentados en la antesala de la premiación.

El próximo lunes 29, las principales figuras de la televisión argentina se reunirán para celebrar una nueva edición de los Martín Fierro, en un contexto marcado por cuestionamientos a la lista de nominados. Ángel de Brito, conductor de LAM y uno de los candidatos en competencia junto a A la tarde y GPS, expresó su descontento por la presencia de Wanda Nara entre los ternados y la ausencia de otros nombres destacados. “Es un papelón”, afirmó el periodista.

Más allá de las controversias, la atención de muchos invitados se ha desplazado hacia la propuesta gastronómica que acompañará la velada. Santiago del Moro fue el encargado de anunciar los detalles del menú, que constará de cinco pasos cuidadosamente diseñados para la ocasión.

La experiencia culinaria comenzará con un snack de bienvenida, seguido de una recepción compuesta por tres bocados: pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de alis y gel de limón; cremoso de arveja fresca marinada con brote de arveja; y domo de queso azul y alioli. Estos aperitivos darán paso a la entrada principal, que consistirá en burratina cremosa acompañada de una emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas.

image

Para el plato principal, los asistentes podrán elegir entre dos alternativas. La primera opción será costilla de novillo cocida a fuego lento, servida con cremoso de zapallo especiado. Como alternativa vegetariana, se ofrecerá una variedad de hongos orgánicos asados sobre cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón.

El cierre de la noche estará a cargo del postre, que presentará texturas de dulce de leche con avellanas, pochoclos (palomitas de maíz) y un toque de licor Baileys, una combinación pensada para garantizar un final dulce y memorable para los invitados.

image

Los enojos, un clásico de cada nominación

La ausencia de Georgina Barbarossa entre las nominadas a la categoría de conducción femenina en los Premios Martín Fierro 2025 generó un fuerte malestar en la conductora, quien calificó la decisión como “insólita e injusta” durante la emisión de su programa matutino en Telefe. La lista de candidatas, que incluye a Susana Giménez, Wanda Nara, Juana Viale, Pamela David, Verónica Lozano y Mariana Fabbiani, dejó fuera no solo a Barbarossa, sino también a otras figuras históricas como Mirtha Legrand y Carmen Barbieri, lo que reavivó el debate sobre los criterios de APTRA.

El anuncio de las nominaciones fue recibido con entusiasmo por parte del equipo de A la Barbarossa, ya que el ciclo fue incluido en la terna de Magazine y sus integrantes Pía Shaw y Roberto Funes Ugarte obtuvieron menciones en las categorías de Panelista y Cronista/Movilero, respectivamente. Sin embargo, la propia Georgina Barbarossa expresó en vivo su descontento por no figurar entre las candidatas a mejor conductora: “Yo no tengo ningún Martín Fierro como conductora. Y ahora ni nominada estoy”, manifestó ante la audiencia.

La conductora profundizó su malestar con ironía, aludiendo a la posibilidad de recibir un reconocimiento póstumo: “El día que me lo den post mortem, ¿va a ir todo el equipo a recibirlo? Pues yo voy a estar en otro plano”, comentó con sarcasmo, y agregó: “O viste cuando después aparecen todos los muertitos, ahí va a aparecer mi cara. Ahí ustedes todos ustedes tienen que estar parados diciendo: ‘Dios quiso’”.

La periodista Analía Franchín, integrante del equipo, también cuestionó la selección de Aptra, presidida por Luis Ventura. En el programa, Franchín señaló: “Voy a decir algo políticamente incorrecto. Chicos, hay algunos nombres que no entendés de ninguna manera... No voy a nombrar. Cada uno sabrá en su casa, pero realmente hay nombres casi que están obligados a estar nominados. Chicos, please”.

FUENTE: Infobae

