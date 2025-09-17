miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

Evangelina Anderson y un mensaje sorpresivo durante su viaje por Europa: "Ya tengo novio"

Luego de su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson hizo una llamativa revelación sobre sus gustos en relación a los hombres

Por Redacción Tiempo de San Juan
Evangelina Anderson se encuentra de paseo por Europa.

Evangelina Anderson se encuentra de paseo por Europa.

Evangelina Anderson, envuelta en un aire de expectativa y renovación, irrumpió en sus redes con una declaración que disparó sonrisas y especulaciones por igual: “Siempre me gustaron los intelectuales. Ya tengo novio”. Después de su reciente separación de Martín Demichelis, la modelo eligió el humor y una pizca de irreverencia para relatar el pulso de sus días de soltería y sus nuevas aventuras fuera del país.

Lee además
Los hermanos Goku y Carlos Illanes son referentes del sentimiento cuyano
Presentación

Los Illanes: sentimiento familiar para honrar el cancionero folklórico sanjuanino
El menú en la gala de los Martín Fierro 2025 ya está confirmado.
Intimidad gastronómica

¿Glamuroso o low cost?: mirá cuál será el menú de los Martín Fierro 2025

El reflector se posa sobre la modelo e influencer en un momento de transición. Esta semana, el calendario del glamour la cita en esa catedral de la moda que es la Fashion Week en Milán (Italia), una pasarela de tendencias y miradas sobre la que ella volverá a desfilar, ahora con la madurez de una vida marcada por la exposición y el cambio. No viaja sola, sino acompañada por su hermana y maquilladora, Celeste Paternó; la panelista Majo Martino y la hermana menor de esta última, que curiosamente también lleva por nombre Celeste.

image

La travesía comenzó en Buenos Aires, donde el grupo abordó el avión rumbo a Frankfurt, última escala antes de aterrizar en la elegante Milán. Apenas bajó en tierras alemanas, el azar o el destino parecen haberle tejido a Evangelina una escena perfecta para el humor: en el Aeropuerto de Frankfurt la esperaba no solo la sala de conexiones, sino una escultura del célebre Albert Einstein, sentado en un banco de aeropuerto, papeles en las manos, la mente en otro horizonte.

Junto al científico de bronce, Anderson posó divertida y dejó plasmado un mensaje tan ingenioso como directo: “Siempre me gustaron los intelectuales”. Pero no se detuvo ahí. Con una sonrisa, apostó por la ironía y se permitió un guiño a sus seguidores y al mundo: “Ya tengo novio”. ¿A quién se refería? Bastó la instantánea junto a Einstein para que la respuesta se visibilizara sin explicaciones adicionales.

Más data sobre el viaje de Evangelina Anderson

El viaje no es solo moda ni espectáculo: la Fashion Week de Milán inicia el próximo martes 23 de septiembre y culmina el lunes 29. Evangelina compartió con sus casi dos millones de seguidores los detalles de la previa al evento, esa espera en la zona de embarque, entre charlas, risas y complicidades femeninas.

La foto junto a Einstein, la revelación sobre su atracción por los intelectuales y el chiste de “nuevo novio” tejieron una postal de soltería vital, sin dramatismos, salpicada de humor. ¿Será que el viaje a Italia marcará una nueva etapa en la historia de Evangelina Anderson? ¿O es solo el preludio de otras confesiones, entre los flashes y las pasarelas?

Con la llegada a Milán y la inminencia de la Fashion Week, todo parece indicar que, al menos por ahora, las respuestas seguirán estando en esas imágenes espontáneas, los guiños en las redes y las escenas insólitas, como la de Evangelina junto al hombre más sabio del aeropuerto de Frankfurt, allí donde la física y la moda parecen tocarse por un segundo fugaz.

Cabe recordar que en las últimas horas, la modelo salió al cruce de especulaciones sobre su reciente viaje a México y las imágenes que la mostraban cerca de un hombre.

Ante la consulta de Karina Iavícoli sobre si se trataba de una nueva pareja, respondió: “No van a poder creer, porque dicen cosas sin saber. Es el hijo de Lorena, mi mejor amiga que vive en México. Me da vergüenza ajena. Ese chico que va en la escalera tiene la edad de Bastián, mi hijo”. La modelo expresó su incomodidad ante la situación: “Para los que creen que me fui de viaje por todo esto que se está diciendo, mi mamá tuvo un ACV, estuvo muy mal de salud y cuando se recuperó, decidimos todos hacer un viaje familiar. La verdad, estamos todos muy mal”.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Ex Gran Hermano grave tras un choque: la terrible frase de su expareja, Daniela Celis

La dolorosa confesión de la exconductora Canela: "Nunca lo pude contar hasta ahora"

La tremenda caída de Catherine Fulop desde el escenario en plena obra y su increíble habilidad para levantarse

La extravagante compra de la China Suárez que dejó boquiabiertos a sus seguidores

De San Juan a Calle Corrientes: Juli Coria estrena su primera comedia teatral y viene a la provincia

Eli Domínguez y un viaje por las emociones, la poesía y la música

Topa, antes de subirse al escenario del Teatro Sarmiento: "La Fiesta del Sol es emblemática, sería hermoso poder estar en alguna edición"

El cine, de luto: falleció el actor Robert Redford a los 89 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La tremenda caída de Catherine Fulop desde el escenario.
Video

La tremenda caída de Catherine Fulop desde el escenario en plena obra y su increíble habilidad para levantarse

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

Imagen ilustrativa
Revés judicial

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Te Puede Interesar

Andar en kayak, el catamarán, bucear o simplemente descansar y refrescarse en sus playas, los diques de la provincia estarán a full este proximo verano para los sanjuaninos. 
Temporada 2025/2026

Los sanjuaninos vuelven a sus playas: dónde bañarse y qué hacer este verano

Por Elizabeth Pérez
El dólar 
Mercado cambiario

El dólar rompió el techo de la banda y el Banco Central interviene para controlar la suba: en San Juan superó los $1.500

En el Congreso, los legisladores sanjuaninos se aprestan a dar otra pelea para mantener el subsidio para San Juan de Zona Fría en la tarifa del gas en el presupuesto 2026.
Alerta

Cuál es la estrategia en el Congreso para que San Juan no pierda el subsidio de Zona Fría en la tarifa de gas

Detuvieron en Chimbas a un hombre intensamente buscado: lo atraparon tras una pelea entre bandas
Barrio Los Toneles

Detuvieron en Chimbas a un hombre intensamente buscado: lo atraparon tras una pelea entre bandas

Así se prepara Federico Rizo, candidato del Frente por San Juan, para un día de trabajo y caminatas
Paren en Off

Así se prepara Federico Rizo, candidato del Frente por San Juan, para un día de trabajo y caminatas