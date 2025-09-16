Eli Domínguez y un viaje por las emociones, la poesía y la música

La voz de Eli Domínguez tiene la capacidad de sumergir voluntades es universos repletos de calidez y sensibilidad. Aquellos que estén interesados en hacer este viaje cuentan con una oportunidad el próximo viernes. Será en el Espacio Franklin (Entre Ríos 1116, Sur) donde la cantante y compositora jachallera presente al público 'Canciones para llorar'.

Eli, que lleva 12 años disfrutando de un paseo artístico por diferentes escenarios de la provincia y el país, combinará en este presentación música en vivo, canciones, poesías y lágrimas.

La también representante de San Juan en el Cancionero Federal 2023 se encuentra actualmente presentando su último EP: 'ANSIAS'. Pero lejos de quedarse en esa zona de confort de compartir lo ya concretado, Eli sigue adelante con la confección de su segundo disco de canciones propias.

Las entradas para la presentaciones de este viernes tienen un precio de $8.000 y para realizar la reserva hay que comunicarse al 2644366912.