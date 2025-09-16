De San Juan a Calle Corrientes: Juli Coria estrena su primera comedia teatral y viene a la provincia

La sanjuanina Juli Coria, que conquistó millones de seguidores en redes sociales con sus videos cargados de humor y frescura, ahora se anima a un nuevo desafío: el teatro. Con Lo dejamos acá, su primer espectáculo teatral, desembarcó en la emblemática Avenida Corrientes y comienza una gira que la traerá nuevamente a su provincia el próximo 27 de septiembre en Sala Z.

La comedia, dirigida por Martín Goldber y protagonizada por Coria junto a Inti Zúñiga, pone en escena la vida de Gloria, una treintañera en plena crisis existencial. A través de personajes atravesados por la ansiedad, las relaciones fallidas, la terapia y hasta el mercurio retrógrado, la obra construye un retrato hilarante y cercano de una generación que busca respuestas en medio del caos cotidiano.

Formada desde muy joven en actuación, Juli Coria partió de San Juan a Buenos Aires para perfeccionarse y, desde allí, logró consolidar una comunidad fiel en redes sociales. Su debut teatral llega de la mano de Zeratype y RGB Entertainment, con una propuesta fresca que combina lo digital y lo escénico. Tras su paso por Mendoza y antes de llegar a La Plata y Montevideo, el reencuentro con el público sanjuanino promete ser una noche inolvidable.

