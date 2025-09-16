La extravagante compra de la China Suárez que dejó boquiabiertos a sus seguidores

La China Suárez volvió a desatar suspiros fashionistas en Instagram. La artista, que se instaló en Turquía para acompañar a su pareja Mauro Icardi, compartió una postal en la que se la ve dentro de una boutique de *Louis Vuitton*, frente a la codiciada máquina de personalización de la firma francesa, un servicio premium que permite grabar iniciales o símbolos en billeteras, valijas y accesorios.

En la foto aparece la sofisticada máquina de grabado sobre una mesa de diseño, rodeada de los clásicos cuadernillos con el monograma LV. Como telón de fondo, una pared repleta de llaveros aporta color y completa la imagen soñada para cualquier amante del lujo.

El servicio de personalización de Louis Vuitton es uno de los más requeridos por clientes VIP, ya que convierte cada pieza en un objeto único e irrepetible. Con este guiño, la China demostró que su vínculo con las marcas de alta gama sigue intacto y, una vez más, supo cómo captar la atención desde sus redes sociales.

Rumores de fiesta en Argentina

Mientras tanto, su historia de amor con Icardi continúa sumando capítulos. En el programa El Diario de Mariana contaron que la pareja estaría organizando una gran celebración en Buenos Aires para sellar su compromiso.

“Prepárense, no voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero sí ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, bien producida… ¿Se acuerdan del cumpleaños de la China en el Four Seasons? Algo así”, adelantó en vivo Guido Záffora.

El evento, que no sería en Turquía ni en Europa sino en Argentina, reavivó las especulaciones sobre una boda en puerta. Los panelistas también recordaron un dato que alimenta la teoría: “¿Se acuerdan que en Miami se compraron los anillos?”, señalaron, dejando abierta la incógnita sobre cuál será el verdadero motivo de la esperada celebración.