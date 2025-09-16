martes 16 de septiembre 2025

Ostentación pura

La extravagante compra de la China Suárez que dejó boquiabiertos a sus seguidores

La actriz mostró en redes su flamante accesorio de una de las marcas más exclusivas del mundo y volvió a marcar tendencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
China Suárez

La China Suárez volvió a desatar suspiros fashionistas en Instagram. La artista, que se instaló en Turquía para acompañar a su pareja Mauro Icardi, compartió una postal en la que se la ve dentro de una boutique de *Louis Vuitton*, frente a la codiciada máquina de personalización de la firma francesa, un servicio premium que permite grabar iniciales o símbolos en billeteras, valijas y accesorios.

de san juan a calle corrientes: juli coria estrena su primera comedia teatral y viene a la provincia
Imperdible

De San Juan a Calle Corrientes: Juli Coria estrena su primera comedia teatral y viene a la provincia
Eli Domínguez se presentará el próximo viernes en Espacio Franklin.
Sensibilidad y acordes

Eli Domínguez y un viaje por las emociones, la poesía y la música

En la foto aparece la sofisticada máquina de grabado sobre una mesa de diseño, rodeada de los clásicos cuadernillos con el monograma LV. Como telón de fondo, una pared repleta de llaveros aporta color y completa la imagen soñada para cualquier amante del lujo.

image

El servicio de personalización de Louis Vuitton es uno de los más requeridos por clientes VIP, ya que convierte cada pieza en un objeto único e irrepetible. Con este guiño, la China demostró que su vínculo con las marcas de alta gama sigue intacto y, una vez más, supo cómo captar la atención desde sus redes sociales.

Rumores de fiesta en Argentina

Mientras tanto, su historia de amor con Icardi continúa sumando capítulos. En el programa El Diario de Mariana contaron que la pareja estaría organizando una gran celebración en Buenos Aires para sellar su compromiso.

“Prepárense, no voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero sí ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, bien producida… ¿Se acuerdan del cumpleaños de la China en el Four Seasons? Algo así”, adelantó en vivo Guido Záffora.

El evento, que no sería en Turquía ni en Europa sino en Argentina, reavivó las especulaciones sobre una boda en puerta. Los panelistas también recordaron un dato que alimenta la teoría: “¿Se acuerdan que en Miami se compraron los anillos?”, señalaron, dejando abierta la incógnita sobre cuál será el verdadero motivo de la esperada celebración.

Topa, antes de subirse al escenario del Teatro Sarmiento: "La Fiesta del Sol es emblemática, sería hermoso poder estar en alguna edición"

El cine, de luto: falleció el actor Robert Redford a los 89 años

La preocupación de Benjamín Vicuña por la nueva vida de sus hijos en Turquía: "Es todo demasiado..."

Marcelo Tinelli regresará a la conducción, pero en modo streaming: cómo será su programa

Thiago Medina: dieron a conocer un nuevo parte y hay preocupación por su estado de salud

Premios Emmy 2025: todos los ganadores

El conmovedor dibujo de las hijas de Thiago Medina para darle fuerzas en medio de la internación

Un testigo reveló la desesperada frase que repetía Thiago Medina tras el accidente en moto

