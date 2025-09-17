miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

La tremenda caída de Catherine Fulop desde el escenario en plena obra y su increíble habilidad para levantarse

La actriz sufrió un fuerte golpe durante una función teatral y alarmó al público. “Por suerte estoy viva”, dijo tras el incidente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La tremenda caída de Catherine Fulop desde el escenario.

La tremenda caída de Catherine Fulop desde el escenario.

Un momento de enorme tensión se vivió en el teatro Arena de Buenos Aires, cuando Catherine Fulop cayó desde el escenario en medio de una función de la obra Erreway. El incidente ocurrió mientras la actriz interactuaba con Camila Bordonaba, cuando un paso en falso la hizo perder el equilibrio y caer, justo arriba de una pantalla y ante la mirada atónita del público.

Lee además
El menú en la gala de los Martín Fierro 2025 ya está confirmado.
Intimidad gastronómica

¿Glamuroso o low cost?: mirá cuál será el menú de los Martín Fierro 2025
ex gran hermano grave tras un choque: la terrible frase de su expareja, daniela celis
Repercusiones

Ex Gran Hermano grave tras un choque: la terrible frase de su expareja, Daniela Celis

El accidente generó una inmediata preocupación en la sala. Fulop, de 60 años, desapareció de la vista por unos segundos, hasta que fue asistida rápidamente por el equipo de producción. El auditorio, en completo silencio, aguardaba con expectativa alguna señal sobre su estado.

image

Afortunadamente, no pasó a mayores. “Por suerte estoy viva”, se la escuchó decir mientras se reincorporaba con una habilidad envidiable, para volver a escena y continuar con el show, demostrando su profesionalismo y buen ánimo.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " ¡Tremendo momento en plena función! Catherine Fulop sufrió una caída desde el escenario durante la obra Erreway en el Arena de Buenos Aires “Por suerte estoy viva”, dijo entre risas después del susto. Todo quedó grabado y, como siempre, Cathy lo tomó con humor ¡Mirá el video! #Catherinefulop #erreway #teatro #caída"

Más tarde, ya en camarines, la propia actriz llevó tranquilidad a sus seguidores a través de una historia en Instagram. Entre risas, aclaró que no sufrió ninguna lesión: “Mi gente bella, les juro que estoy bien, no me pasó nada”, expresó con su habitual simpatía.

Incluso, con humor, minimizó la caída: “Les juro que estoy bien, entera, no pasó nada, ya está, alivianada. Hice un papelón… Encima los preocupé a todos en el teatro porque caí como en cámara lenta y me agarré en una pantalla que estaba ahí”, relató divertida.

Temas
Seguí leyendo

La dolorosa confesión de la exconductora Canela: "Nunca lo pude contar hasta ahora"

La extravagante compra de la China Suárez que dejó boquiabiertos a sus seguidores

De San Juan a Calle Corrientes: Juli Coria estrena su primera comedia teatral y viene a la provincia

Eli Domínguez y un viaje por las emociones, la poesía y la música

Topa, antes de subirse al escenario del Teatro Sarmiento: "La Fiesta del Sol es emblemática, sería hermoso poder estar en alguna edición"

El cine, de luto: falleció el actor Robert Redford a los 89 años

La preocupación de Benjamín Vicuña por la nueva vida de sus hijos en Turquía: "Es todo demasiado..."

Marcelo Tinelli regresará a la conducción, pero en modo streaming: cómo será su programa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Tenía hoy que dar testimonio en nombre de todos los niños que sufren abuso y que no lo pueden decir”, expresó Canela.
Un recuerdo horrible

La dolorosa confesión de la exconductora Canela: "Nunca lo pude contar hasta ahora"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

Imagen ilustrativa
Revés judicial

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Te Puede Interesar

Los sanjuaninos y sus diferentes opiniones sobre el veto presidencial y la Ley de Presupuesto Universitario. video
Videonota

La nueva grieta: el veto al presupuesto universitario divide opiniones entre los sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Amenazas de bomba: al que amenace, el Estado le iniciará una demanda civil millonaria
En San Juan

Amenazas de bomba: al que amenace, el Estado le iniciará una demanda civil millonaria

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

San Juan se suma a la Marcha Federal Universitaria: concentración y recorrido
Para tener en cuenta

San Juan se suma a la Marcha Federal Universitaria: concentración y recorrido

Ingresantes de la Policía de San Juan (foto ilustrativa).  
Escenario complejo

Revuelo entre los aspirantes de la Policía de San Juan por un curso de nivelación "eliminatorio"