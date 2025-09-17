La tremenda caída de Catherine Fulop desde el escenario en plena obra y su increíble habilidad para levantarse

Un momento de enorme tensión se vivió en el teatro Arena de Buenos Aires, cuando Catherine Fulop cayó desde el escenario en medio de una función de la obra Erreway. El incidente ocurrió mientras la actriz interactuaba con Camila Bordonaba, cuando un paso en falso la hizo perder el equilibrio y caer, justo arriba de una pantalla y ante la mirada atónita del público.

El accidente generó una inmediata preocupación en la sala. Fulop, de 60 años, desapareció de la vista por unos segundos, hasta que fue asistida rápidamente por el equipo de producción. El auditorio, en completo silencio, aguardaba con expectativa alguna señal sobre su estado.

image

Afortunadamente, no pasó a mayores. “Por suerte estoy viva”, se la escuchó decir mientras se reincorporaba con una habilidad envidiable, para volver a escena y continuar con el show, demostrando su profesionalismo y buen ánimo.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " ¡Tremendo momento en plena función! Catherine Fulop sufrió una caída desde el escenario durante la obra Erreway en el Arena de Buenos Aires “Por suerte estoy viva”, dijo entre risas después del susto. Todo quedó grabado y, como siempre, Cathy lo tomó con humor ¡Mirá el video! #Catherinefulop #erreway #teatro #caída" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Más tarde, ya en camarines, la propia actriz llevó tranquilidad a sus seguidores a través de una historia en Instagram. Entre risas, aclaró que no sufrió ninguna lesión: “Mi gente bella, les juro que estoy bien, no me pasó nada”, expresó con su habitual simpatía.

Incluso, con humor, minimizó la caída: “Les juro que estoy bien, entera, no pasó nada, ya está, alivianada. Hice un papelón… Encima los preocupé a todos en el teatro porque caí como en cámara lenta y me agarré en una pantalla que estaba ahí”, relató divertida.