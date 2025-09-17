miércoles 17 de septiembre 2025

En Rawson

Fue a casa de su ex, la insultó, generó destrozos y descubrieron que llevaba 32 envoltorios con cocaína

El sujeto de 23 años, que además se mostró violento con los efectivos policiales, quedó detenido y vinculado a distintas causas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sujeto quedó detenido en Rawson por irrumpir en casa de su ex, generar destrozos y portar envolotorios que contenían cocaína.

Un sujeto quedó detenido en Rawson por irrumpir en casa de su ex, generar destrozos y portar envolotorios que contenían cocaína.

En plena madrugada de este miércoles, un sujeto irrumpió en una casa en la que vive su expareja, la insultó y generó destrozos en el lugar. Ante la llegada de la Policía se violentó con los efectivos, hasta que fue aprehendido. En medio de la situación, los uniformados constataron además que portaba 32 envoltorios con cocaína.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:25, cuando personal de la Comisaría 25º realizaba recorridas de prevención y seguridad en la zona y fue comisionado por el operador del CISEM para intervenir en una vivienda ubicada en el interior del Lote Hogar Nº 22, en Rawson, debido a una situación de conflicto familiar.

Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre en evidente estado de alteración. Al intentar entrevistarlo, el sujeto comenzó a insultarlos y se tornó violento, por lo que fue reducido y trasladado a la sede policial. El detenido fue identificado como Santiago Alexander Díaz, de 23 años, expareja de una de las jóvenes que habita en el domicilio.

Durante la aprehensión, los policías descubrieron que Díaz llevaba entre sus prendas una bolsa de nylon negra que contenía 32 envoltorios con una sustancia blanca. Tras la intervención del personal del Departamento de Drogas Ilegales, se realizaron las pruebas de campo correspondientes, las cuales arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 8 gramos.

Además de quedar vinculado a una causa por tenencia de estupefacientes, Díaz fue denunciado por el delito de daño, ya que durante su irrupción en el domicilio provocó roturas en muebles y en la puerta de entrada. Por este motivo, también fue incluido en un procedimiento especial de Flagrancia.

La Fiscalía Federal de turno dispuso el secuestro de la sustancia y la notificación correspondiente en el marco del inicio del legajo judicial.

Temas
