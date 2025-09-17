Georgina Barbarrosa habló tras el escándalo entre Nancy Pazos y Mariana Brey

Georgina Barbarossa se pronunció luego de la intensa pelea que protagonizaron Nancy Pazos y Mariana Brey en el A la Barbarossa (Telefe), un enfrentamiento que incluyó fuertes insultos y dejó en evidencia la tensión entre ambas periodistas.

Durante el momento de la discusión, la conductora intentó intervenir para frenar la escalada del conflicto, pero su esfuerzo no fue suficiente frente a la guerra de egos que las dos profesionales cargan. Barbarossa, visiblemente preocupada, destacó luego la importancia de mantener el respeto al aire y señaló que estas situaciones afectan tanto al equipo como a la dinámica del programa.

“Son las polémicas de siempre, ya es como un folclore desgraciadamente, la de ayer fue fea. No me gusta que se insulten, no es un momento agradable. Es incómodo de ver, fue feo”, reconoció Georgina en diálogo con Intrusos (América TV).

Sobre cómo fueron los momentos posteriores al conflicto, dejó en claro que no tuvo la oportunidad de conversar con las protagonistas: “No hablé con ellas, les dije al aire lo que tenía que decir. Ya son grandes, yo no soy la mamá de las chicas. Me parece horrible que se insulten, fueron dos insultos feos. Lidiamos con la grieta todos los días”.

“Obvio que se puede convivir pensando diferente, si en este caso no se logra deberían preguntarle a Nancy y Mariana por qué. Trato de ser neutral, no voy a hablar con ellas, yo conduzco un programa, lo de ellas es un problema de ellas”, continuó su relato.

Con franqueza, Barbarossa admitió que el ego suele estar presente en la televisión y que eso dificulta las dinámicas internas del programa: “La guerra de egos también está permanentemente, pero hay que convivir con eso. Yo las adoro y las quiero muchísimo”.

Por último, desmintió la versión de Nancy, quien indicó ue la producción del programa le indicaba a Brey qué decir. “Eso no es verdad”, aclaró con firmeza.

Qué dijo Nancy Pazos de Mariana Brey

Nancy Pazos protagonizó un fuerte cruce con Mariana Brey en el programa A la Barbarossa (Telefe) y lanzó un insulto que desató gran polémica en todos los medios.

El episodio ocurrió en el contexto de la conferencia de Javier Milei, donde iba a presentar el presupuesto 2026. Durante el intercambio, Brey llamó “golpista” a Pazos, y esta última le respondió llamándola “pelotuda”.

Embed - BREY se CRUZÓ FUERTE con NANCY PAZOS y se DIJERON de TODO

Antes de que se llegara a este acalorado momento, se produjo un debate sobre economía en el programa, durante el cual Brey comenzó a cuestionar a su compañera: "Cuando se levanta el cepo automáticamente se comenzó a decir que la inflación se iba a disparar, que era toda una mentira o para tapar no sé qué, y la inflación se mantuvo y estuvo en 1.9, 2.1".

La ex de Diego Santilli no tardó en interrumpirla, con tono firme y cuestionador: "¿A costa de qué Mariana, a costa de qué, por qué perdió las elecciones? A costa de qué, tenés que preguntarte".

Brey respondió de manera provocativa, deslizando: "Ay que difícil... Vos que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, 2027, vos que hacés futurología", recordándole a Pazos que ella ya había anticipado "quién iba a perder las elecciones" y cómo supo que iba a ganar. No se detuvo allí y añadió filosa: "Como también creés que después de octubre esto se va, si es que llega octubre, porque para vos es el peor gobierno y está en el peor momento, yo te escuché decirlo".

Mientras Pazos reafirmaba su postura: "Este es el peor momento y el peor gobierno. Totalmente", Brey apuntó contra la oposición: "Está la oposición haciendo un trabajo enorme para que este gobierno no pueda terminar el 2027, que no pueda llegar en lo posible a octubre, pero si llega octubre que no llegue al 2027 terminado".

El cruce escaló cuando Brey, mirando directamente a Pazos, lanzó la acusación: "Vos formás parte de esa oposición. Una oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato".

"No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo", y fuera de sí se preguntó: "¿me tengo que bancar a esta pelotuda diciendo que soy golpista?", reaccionó furiosa Nancy.

Barbarossa intentó intervenir para calmar la situación con un tímido "no, no, no", pero Pazos no se contuvo: "Me dijo golpista y vos te lo bancás, ahora yo le digo pelotuda y no, pero qué pasa", mientras Brey sonreía irónica, lista para continuar el enfrentamiento. Claramente, la historia entre ambas panelistas aún tiene capítulos por delante.