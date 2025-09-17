miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Georgina Barbarrosa habló tras el escándalo entre Nancy Pazos y Mariana Brey

Las panelistas del programa de Barbarrosa se dijeron de todo al aire, y la conductora quedó a media agua en el conflicto. Ahora explicó por qué actuó como lo hizo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Georgina Barbarossa se pronunció luego de la intensa pelea que protagonizaron Nancy Pazos y Mariana Brey en el A la Barbarossa (Telefe), un enfrentamiento que incluyó fuertes insultos y dejó en evidencia la tensión entre ambas periodistas.

Lee además
Mariana Brey no se quedó callada en medio del escándalo cripto.
En C5N

Diego Brancatelli criticó a Javier Milei y Mariana Brey le cerró la boca: qué dijo
Mariana Brey y Nancy Pazos
Polémica

Escándalo con Nancy Pazos tras la nota de Mariana Brey a Javier Milei

Durante el momento de la discusión, la conductora intentó intervenir para frenar la escalada del conflicto, pero su esfuerzo no fue suficiente frente a la guerra de egos que las dos profesionales cargan. Barbarossa, visiblemente preocupada, destacó luego la importancia de mantener el respeto al aire y señaló que estas situaciones afectan tanto al equipo como a la dinámica del programa.

“Son las polémicas de siempre, ya es como un folclore desgraciadamente, la de ayer fue fea. No me gusta que se insulten, no es un momento agradable. Es incómodo de ver, fue feo”, reconoció Georgina en diálogo con Intrusos (América TV).

Sobre cómo fueron los momentos posteriores al conflicto, dejó en claro que no tuvo la oportunidad de conversar con las protagonistas: “No hablé con ellas, les dije al aire lo que tenía que decir. Ya son grandes, yo no soy la mamá de las chicas. Me parece horrible que se insulten, fueron dos insultos feos. Lidiamos con la grieta todos los días”.

“Obvio que se puede convivir pensando diferente, si en este caso no se logra deberían preguntarle a Nancy y Mariana por qué. Trato de ser neutral, no voy a hablar con ellas, yo conduzco un programa, lo de ellas es un problema de ellas”, continuó su relato.

Con franqueza, Barbarossa admitió que el ego suele estar presente en la televisión y que eso dificulta las dinámicas internas del programa: La guerra de egos también está permanentemente, pero hay que convivir con eso. Yo las adoro y las quiero muchísimo”.

Por último, desmintió la versión de Nancy, quien indicó ue la producción del programa le indicaba a Brey qué decir. “Eso no es verdad”, aclaró con firmeza.

Qué dijo Nancy Pazos de Mariana Brey

Nancy Pazos protagonizó un fuerte cruce con Mariana Brey en el programa A la Barbarossa (Telefe) y lanzó un insulto que desató gran polémica en todos los medios.

El episodio ocurrió en el contexto de la conferencia de Javier Milei, donde iba a presentar el presupuesto 2026. Durante el intercambio, Brey llamó “golpista” a Pazos, y esta última le respondió llamándola “pelotuda”.

Embed - BREY se CRUZÓ FUERTE con NANCY PAZOS y se DIJERON de TODO

Antes de que se llegara a este acalorado momento, se produjo un debate sobre economía en el programa, durante el cual Brey comenzó a cuestionar a su compañera: "Cuando se levanta el cepo automáticamente se comenzó a decir que la inflación se iba a disparar, que era toda una mentira o para tapar no sé qué, y la inflación se mantuvo y estuvo en 1.9, 2.1".

La ex de Diego Santilli no tardó en interrumpirla, con tono firme y cuestionador: "¿A costa de qué Mariana, a costa de qué, por qué perdió las elecciones? A costa de qué, tenés que preguntarte".

Brey respondió de manera provocativa, deslizando: "Ay que difícil... Vos que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, 2027, vos que hacés futurología", recordándole a Pazos que ella ya había anticipado "quién iba a perder las elecciones" y cómo supo que iba a ganar. No se detuvo allí y añadió filosa: "Como también creés que después de octubre esto se va, si es que llega octubre, porque para vos es el peor gobierno y está en el peor momento, yo te escuché decirlo".

Mientras Pazos reafirmaba su postura: "Este es el peor momento y el peor gobierno. Totalmente", Brey apuntó contra la oposición: "Está la oposición haciendo un trabajo enorme para que este gobierno no pueda terminar el 2027, que no pueda llegar en lo posible a octubre, pero si llega octubre que no llegue al 2027 terminado".

El cruce escaló cuando Brey, mirando directamente a Pazos, lanzó la acusación: "Vos formás parte de esa oposición. Una oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato".

"No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo", y fuera de sí se preguntó: "¿me tengo que bancar a esta pelotuda diciendo que soy golpista?", reaccionó furiosa Nancy.

Barbarossa intentó intervenir para calmar la situación con un tímido "no, no, no", pero Pazos no se contuvo: "Me dijo golpista y vos te lo bancás, ahora yo le digo pelotuda y no, pero qué pasa", mientras Brey sonreía irónica, lista para continuar el enfrentamiento. Claramente, la historia entre ambas panelistas aún tiene capítulos por delante.

Seguí leyendo

Shakira sumó una tercera fecha en Argentina: cuándo será y cómo comprar entradas

Los Illanes: sentimiento familiar para honrar el cancionero folklórico sanjuanino

Evangelina Anderson y un mensaje sorpresivo durante su viaje por Europa: "Ya tengo novio"

¿Glamuroso o low cost?: mirá cuál será el menú de los Martín Fierro 2025

Ex Gran Hermano grave tras un choque: la terrible frase de su expareja, Daniela Celis

La dolorosa confesión de la exconductora Canela: "Nunca lo pude contar hasta ahora"

La tremenda caída de Catherine Fulop desde el escenario en plena obra y su increíble habilidad para levantarse

La extravagante compra de la China Suárez que dejó boquiabiertos a sus seguidores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La tremenda caída de Catherine Fulop desde el escenario.
Video

La tremenda caída de Catherine Fulop desde el escenario en plena obra y su increíble habilidad para levantarse

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo
En los últimos días del invierno

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

Te Puede Interesar

Hackean las redes de una víctima de femicidio: las perturbadoras bromas de los asesinos tras las rejas
Aberrante

Hackean las redes de una víctima de femicidio: las perturbadoras "bromas" de los asesinos tras las rejas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El comercio permanecerá cerrado el 22 de septiembre: por qué
Decisión

El comercio permanecerá cerrado el 22 de septiembre: por qué

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento universitario y al Hospital Garrahan
Este miércoles

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento universitario y al Hospital Garrahan

Miles de sanjuaninos marcharon en defensa de la Universidad Pública
Marcha Federal

Miles de sanjuaninos marcharon en defensa de la Universidad Pública

Pepe Villa, el hombre detrás del éxito de UPCN Vóley, y su revelación sobre el día que puso a Escobar como presidente de San Martín: Lo elegí yo video
Paren las Rotativas

Pepe Villa, el hombre detrás del éxito de UPCN Vóley, y su revelación sobre el día que puso a Escobar como presidente de San Martín: "Lo elegí yo"