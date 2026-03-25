Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez por intento de femicidio contra Emily Ceco

Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por haber intentado matar a su expareja, Emily Ceco, en un fallo que puso fin al juicio marcado por testimonios estremecedores.

La joven había denunciado que el acusado la atacó con extrema violencia, tal es así, que entre los episodios, sostuvo que llegó a estrangularla con la intención de quitarle la vida, en un hecho ocurrido en febrero de 2025, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Las audiencias orales iniciaron hace una semana y el veredicto tuvo como sustento los delitos de privación ilegítima de la libertad y tentativa de homicidio agravados por el contexto de violencia de género y lesiones reiteradas.

Durante el proceso judicial, el relato de la víctima resultó clave para la condena, ya que reconstruyó una relación atravesada por agresiones físicas y psicológicas que escalaron hasta el intento de femicidio.

El caso generó fuerte repercusión pública no solo por la gravedad de los hechos, sino también porque ambos se habían conocido en el reality “Love is Blind”, concurso presentado por Wanda Nara y Dario Barassi, donde hicieron un casamiento simbólico de la entonces pareja.