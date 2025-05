Escándalo con Nancy Pazos tras la nota de Mariana Brey a Javier Milei

“No voy a ir porque no quiero arruinar mi entrevista con mis opiniones”, habría expresado Pazos en el chat grupal del programa, al enterarse de la nota de Mariana Brey con el Presidente.

“Dicen que puteó a todos. Nancy primero dijo ‘felicitaciones’ y después dijo ‘no voy a ir el lunes’, pero le respondieron ‘si no venís el lunes, tomate toda la semana’. Ya están todos hinchados las… Está molesta Georgina también”, afirmaron en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“El canal necesitaba que ella vaya para hacer el contrapunto”, analizaron en el ciclo de América, donde recordaron que Pazos tampoco va al programa cuando le dan la conducción a Roberto Funes Ugarte.

Nancy Pazos y Mariana Brey ya tuvieron varios enfrentamientos desde que trabajan juntas en el programa de Telefe. "Hoy tuve que discutir con una pelotuda, porque no tengo a esta altura otra manera de graficarlo, yo puedo debatir con gente que no piensa como yo, pero con ignorantes me cuesta mucho y me sale lo peor de mi soberbia”, había calificado Pazos a su colega.

Sobre la decisión de no ir al programa y de la supuesta suspensión, Brey aclaró que ella no tiene problemas con nadie. Pero Analía Franchín confirmó que les dijeron que no iba al programa por la nota: “Amerita que tenga una conversación seria con el canal”.

Por su parte, Georgina destacó que le pareció “un buen logro de Mariana” y que le hubiese gustado que estuviera Nancy.

Finalmente, Pazos dijo en su ciclo radial que fue su decisión no ir al programa porque sabía que se “iba a mandar cagadas”. Y que es verdad que el canal le pidió que no fuera durante toda la semana, pero espera poder regresar.