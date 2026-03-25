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Repercusiones

Ángela Torres tomó partido en medio de la polémica entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Es un tema sensible"

La cantante se manifestó en un momento de la escena pop revolucionado por el distanciamento de dos de sus principales figuras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En medio de la gran interna que divide al pop argentino, Ángela Torres decidió dar la cara y sumarse a la lista de artistas que rompieron el silencio sobre el conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. Mientras la polémica crece y cada nuevo unfollow en redes sociales se convierte en noticia, la actriz y cantante eligió hablar de su vínculo con las protagonistas y explicar su postura ante un ambiente musical donde los gestos y las alianzas ya son tan observados como las canciones o los shows.

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La confesión de Ángela se dio en una nota con Puro Show (El Trece), donde la joven actriz y cantante se mostró auténtica y sin rodeos. A pocos días de participar del concierto de Tini en Córdoba, Ángela no ocultó su emoción por la experiencia: “Fue un sueño estar con ella arriba del escenario. Es una reina absoluta y un placer enorme para mí. Todavía estoy cayendo porque no lo puedo creer”. La artista, que ya había manifestado su admiración por Tini en oportunidades anteriores, volvió a poner en valor el gesto de la cantante de invitarla a su show y no escatimó elogios hacia su colega.

Consultada directamente por el conflicto que divide a la escena pop femenina, Ángela optó por un camino diplomático, aunque no dudó en marcar su posición afectiva. “Yo tengo buena onda con todas. Es un tema sensible y prefiero no meterme para tener respeto, pero Tini es mi amiga hace muchos años y la quiero muchísimo”, aseguró, dejando en claro de qué lado está su corazón. “Creo que su actitud de haberme invitado al show fue muy generosa y estoy muy agradecida con ella”, insistió Torres, reforzando el lazo personal y profesional que la une a Stoessel.

Sobre la decisión de dejar de seguir a Emilia en redes sociales, la hija de Gloria Carrá fue directa: “Me parece que cada uno es libre de hacer lo que quiera y sienta y yo no soy quién para juzgar. La verdad es que yo soy amiga de Tini hace mil”. La respuesta, lejos de encender más la polémica, buscó poner paños fríos y evitar alimentar la grieta. Ángela dejó en claro que, aunque entiende el juego de las redes y la atención que generan estos movimientos, su prioridad pasa por mantener el respeto y el cariño hacia sus colegas.

La charla, sin embargo, no se quedó solo en la interna pop. El notero aprovechó para consultarle por Maia Reficco, examiga de Ángela y recientemente vinculada sentimentalmente a Franco Colapinto. “Pero con Maia Reficco, ¿cómo quedó? Porque en un momento se habló que fue medio una Tatiana en la relación con Agustín”, preguntó el notero entre risas y haciendo referencia a su ruptura con Agustín Casanova. Ángela, sin perder la compostura, respondió: “Nada, la mejor, la mejor”. “Porque ahora viste que se dice que está con Colapinto”, insistió el periodista. “Le deseo lo mejor”, respondió Torres, evitando cualquier tipo de polémica o comentario negativo hacia su examiga. Ante la consulta sobre el vínculo de amistad, la artista fue honesta: “Sí, sí, sí”, admitió, confirmando que la relación se terminó pero sin dar mayores detalles ni entrar en el terreno del escándalo.

Más allá de las polémicas y las internas del ambiente, Ángela también habló de su presente personal y no ocultó su felicidad junto a Marcos Giles. “Mi relación es increíble, estoy totalmente enamorada. No convivimos, estamos hace un mes de novios, vamos de a poco”, contó, mostrándose ilusionada y en una etapa de plenitud sentimental.Así, Ángela se metió en uno de los temas más calientes del momento, pero eligió un camino diplomático y de respeto. Dejó en claro de qué lado está afectivamente, apostó a los vínculos genuinos y evitó romper puentes en una interna que sigue sumando capítulos y manteniendo al fandom en vilo. Mientras tanto, la escena pop argentina sigue atenta a cada movimiento de sus protagonistas, y cada declaración o gesto se convierte en noticia, alimentando la expectativa sobre el futuro de los lazos entre las artistas del momento.

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