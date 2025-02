Diego Brancatelli criticó a Javier Milei y Mariana Brey le cerró la boca: qué dijo

Ley de Ética Pública, que ofició de privado intentando hacer ganar guita a gente que terminó siendo estafada… ¿no es una estafa? Lo van a querer limpiar, pero es una estafa. Dice ser merecedor de un Premio Nobel, pero ‘¿no se dio cuenta?’”.

Brey no dudó en responder a las palabras de Brancatelli: “Cuando un presidente sale a explicar lo que ocurrió es distinto. Yo de verdad creo que actuó de buena fe. El mundo de la cripto es turbio, es una timba”.

Frente a los cuestionamientos a los gritos que empezó a recibir de todos sus panelistas, Mariana amenazó con apagar los micrófonos: “¿Me pueden dejar terminar? Yo entiendo que lo que digo molesta, pero respétenme. Hoy soy la conductora”.

Néstor Dib le salió al cruce: “¿Sabés qué es lo más triste? Que vos estás siendo en este momento vocera de una manga de timberos”.

Brey no se quedó callada: “No te lo voy a permitir, Néstor. Bajo ningún punto de vista. No soy vocera de nadie. Estoy haciendo un trabajo periodístico. Te estoy hablando porque me acusás de lo que me acusás y ahora te tenés que bancar el vuelto”.

Embed - ¡TODOS CONTRA MARIANA BREY! Acalorado debate por el escándalo con las criptomonedas

Entrevistada por “Puro show”, el ciclo de El Trece, Mariana habló de la pelea que se había generado en su programa: “Fue picante Néstor, pero me gusta tenerlo. A los más picantes los pedí yo. Me gusta que se me animen, pero tiene sentido porque soy una voz en el desierto. Pienso lo contrario a lo que piensan todos así que me va a pasar estando parada o sentada”.