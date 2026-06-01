Lollapalooza Argentina 2027: ya hay fecha y data para comprar las entradas más baratas

Lollapalooza Argentina ya comenzó la cuenta regresiva para su edición 2027. Aunque todavía no se conoce el lineup de artistas, el festival puso en marcha la venta anticipada de entradas para quienes quieran asegurarse un lugar antes de que se anuncien los nombres que encabezarán la grilla.

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La edición número 12 del evento se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el tradicional Hipódromo de San Isidro, sede del festival desde su desembarco en la Argentina.

Como ocurre cada año, las primeras entradas saldrán a la venta bajo la modalidad Early Bird, una instancia pensada para los fanáticos que deciden comprar su abono sin conocer todavía qué artistas participarán del festival.

Para los fanáticos, esto ya es un ritual que se repite año a año, ya que, a pesar de ser una instancia de venta a ciegas, Lollapalooza renueva siempre una grilla de artistas de primer nivel internacional. En la edición anterior, por ejemplo, se presentaron en los escenarios artistas de la talla de Sabrina Carpenter, Tyler the Creator, Chappell Roan, Addison Rae, Lewis Capaldi y Katseye.

Cómo comprar las entradas para Lollapalooza 2027

La primera instancia de compra estará destinada a los integrantes de Lolla FAM, el programa de beneficios para quienes asistieron a cinco o más ediciones anteriores del festival.

Los miembros de este grupo recibirán por correo electrónico un código único y exclusivo que les permitirá acceder a una venta anticipada especial el miércoles 3 de junio desde las 10 de la mañana.

Con ese código podrán comprar hasta dos abonos para los tres días del festival a precio Early Bird -representan el precio más bajo de todo el proceso de comercialización- que este año será de $205.000 + service charge cada uno. La venta estará disponible durante 24 horas o hasta agotar stock.

Una vez finalizada esa etapa, llegará el turno de la venta general Early Bird. Estos abonos estarán disponibles para el público general sin la necesidad de contar con ningún código, a partir de el jueves 4 de junio a las 10 de la mañana.

En paralelo, se habilitará la preventa exclusiva para clientes Visa Santander que comenzará también el 4 de junio a las 10 y se extenderá durante 24 horas o hasta agotar stock. Quienes cuenten con este beneficio, también tendrán la ventaja de poder adquirir los abonos hasta en 6 cuotas sin interés.

Una vez agotado ese cupo, el sistema avanzará automáticamente a la Preventa 1, luego a la Preventa 2 y así sucesivamente. Por ese motivo, cuanto antes se compre el abono, mejor será el precio obtenido.

Además, quienes tengan Mi Personal podrán acceder a un descuento del 15% solicitando previamente un código dentro de la aplicación. El beneficio estará sujeto a disponibilidad de stock.

La única plataforma oficial habilitada para la venta de entradas será AllAccess. Desde la organización remarcaron la importancia de adquirir los tickets únicamente a través de los canales oficiales para evitar estafas, sobreprecios o problemas de validación al momento de ingresar al festival.

FUENTE: Clarín