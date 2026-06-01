El conmovedor posteo con el que Beatriz García Huertas despidió a su hija Andrea

La comunidad artística sanjuanina se encuentra de luto tras conocerse, en la jornada del domingo 31 de mayo, el fallecimiento de Andrea Huertas . La querida y reconocida actriz local perdió la vida luego de una valiente y prolongada lucha contra el cáncer.

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Huertas, quien supo ganarse el respeto y el cariño de sus colegas y del público a través de su trayectoria en las tablas, dejó una huella profunda en el ámbito cultural de la provincia. Su partida generó una inmediata ola de consternación y muestras de afecto en el sector artístico.

El último adiós de su familia

Su madre, la destacada artista plástica Beatriz García Huertas, utilizó su cuenta de Instagram para compartir el dolor por la partida de su hija. A través de una historia en dicha red social, la artista plástica acompañó una fotografía de Andrea con palabras cargadas de emoción: "Con infinito dolor compartimos la partida de nuestra hija María Andrea. Rogamos para que su alma sea luz eterna y su recuerdo nos acompañe por siempre".

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Andrea no solo fue reconocida por su talento interpretativo, sino también por la entereza con la que afrontó su enfermedad durante los últimos años. Su fallecimiento representa una pérdida significativa para el teatro sanjuanino, que hoy despide a una de sus figuras con profundo pesar.

Desde diversos sectores de la cultura se han multiplicado los mensajes de apoyo para su madre y familiares en este difícil momento, recordando a Andrea como una mujer apasionada por su profesión y de una gran calidez humana.