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Emilia Mernes intentó seducir a un jugador de la Selección: ¿a quién?

Ángel de Brito hizo la revelación y aseguró que “no fue ni a Messi, ni De Paul”. Cada vez es más grande la interna con Tini Stoessel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El conflicto que explotó al principio con Tini Stoessel y Emilia Mernes, se hace cada vez más grande. Ahora el periodista de chimentos, Ángel de Brito, manifestó que Emilia intentó seducir a un jugador de la Selección Argentina y que ese fue el inicio de un drama que cada vez más amplio.

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Según el conductor, Emilia habría intentado seducir a un futbolista del plantel nacional que está en pareja, lo que generó malestar entre las “botineras”, especialmente Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, quienes tomaron partido por Tini.

“Los chats no fueron con Messi ni con De Paul. Las botineras, que son amigas, fueron solidarias con Tini (por eso dejaron de seguir a Emilia)”, aseguró De Brito, descartando de plano a dos de los nombres más fuertes del equipo.

Además, dejó en claro que el conflicto va más allá de versiones previas: “Acá todo lo de María Becerra no entra. Y la pelea por el estilista tampoco. Es otra cosa”.

Intrigada, Pilar Smith fue al hueso y preguntó: “¿Lo de los chats con jugadores casados es verdad?”.

Ángel respondió sin rodeos. “Plural no”, dando a entender que se trataría de un solo futbolista.

Fuente: Ciudad

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