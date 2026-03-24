Emilia Mernes intentó seducir a un jugador de la Selección: ¿a quién?

El conflicto que explotó al principio con Tini Stoessel y Emilia Mernes, se hace cada vez más grande. Ahora el periodista de chimentos, Ángel de Brito, manifestó que Emilia intentó seducir a un jugador de la Selección Argentina y que ese fue el inicio de un drama que cada vez más amplio.

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Según el conductor, Emilia habría intentado seducir a un futbolista del plantel nacional que está en pareja, lo que generó malestar entre las “botineras” , especialmente Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes , quienes tomaron partido por Tini.

“Los chats no fueron con Messi ni con De Paul. Las botineras, que son amigas, fueron solidarias con Tini (por eso dejaron de seguir a Emilia)”, aseguró De Brito, descartando de plano a dos de los nombres más fuertes del equipo.

Además, dejó en claro que el conflicto va más allá de versiones previas: “Acá todo lo de María Becerra no entra. Y la pelea por el estilista tampoco. Es otra cosa”.

Intrigada, Pilar Smith fue al hueso y preguntó: “¿Lo de los chats con jugadores casados es verdad?”.

Ángel respondió sin rodeos. “Plural no”, dando a entender que se trataría de un solo futbolista.

Fuente: Ciudad