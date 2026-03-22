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Entrevista

La mujer del filme viral en el recital de Coldplay: "Mi ex también estaba en el recital"

La protagonista del video que se propagó a nivel mundial en cuestión de horas rompió el silencio en una entrevista con Oprah Winfrey.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lo que parecía una noche más terminó convirtiéndose en el inicio de una pesadilla. Kristin Cabot, ejecutiva de Recursos Humanos, habló por primera vez en profundidad sobre el impacto que tuvo en su vida el escándalo que la expuso durante un recital de Coldplay, cuando fue captada por la kiss cam junto a su jefe, Andy Byron.

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En una entrevista con Oprah Winfrey, la mujer relató cómo su vida cambió drásticamente en cuestión de horas: problemas laborales, conflictos personales y una ola de amenazas que la dejaron completamente vulnerable.

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A la protagonista la amenazaron de muerte

Lejos de tratarse solo de una polémica mediática, Kristin Cabot aseguró que lo que vivió fue mucho más grave. Según contó, su intimidad fue completamente vulnerada al punto de sentirse en peligro.

“Mi casa era mi lugar seguro, pero dejó de serlo cuando difundieron mi dirección exacta”, relató. A partir de ese momento, la situación se volvió insostenible: personas merodeando su hogar, gritos desde la calle y episodios de hostigamiento incluso frente a sus hijos.

Pero lo más impactante llegó con las amenazas: “Mi teléfono sonaba a cualquier hora con mensajes y audios con amenazas de muerte, con cosas perversas y desagradables”, confesó.

Ante la consulta directa de Oprah, fue tajante: “Sí, estaba aterrorizada”.

Cómo fue la repercusión en su vida personal

El escándalo también tuvo consecuencias en su entorno más íntimo. Kristin Cabot contó que sus hijos fueron testigos del miedo que atravesaba y que incluso escucharon conversaciones sobre las amenazas.

Además, reveló un dato inesperado: su exesposo estaba presente en el estadio el día del recital. “Mi hija me dijo que él estaba ahí y pensé que sería raro cruzármelo, pero con tanta gente creí que no iba a pasar”, explicó.

Con el diario del lunes, lo tomó con humor: “Al final, hubiera sido mejor encontrarlo por casualidad”.

Según detalló, su expareja conocía la cercanía laboral que tenía con Andy Byron, por lo que no habría sido una sorpresa verla con él. “Sabía cómo era mi trabajo, siempre tuve relaciones cercanas con los ejecutivos”, aclaró.

Fuente: Ciudad

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