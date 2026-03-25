Habló la esposa de Leandro Paredes tras los rumores con Emilia Mernes

La información se viralizó en cuestión de horas y, como suele pasar, los nombres empezaron a circular sin filtro. Entre ellos, el de Leandro Paredes, lo que generó un fuerte revuelo y puso el foco directamente en su pareja, Camila Galante.
Lejos de esquivar la polémica, la influencer decidió hablar. Según contó la periodista Paula Varela, le escribió de forma directa para consultarle sobre la situación, y la respuesta fue tajante.
Qué dijo Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes
“Hola Pau. No es verdad. Yo no perdoné nada porque no es a Leandro a quien le escribió”, aclaró Camila, desmintiendo de plano cualquier tipo de vínculo entre su marido y el supuesto escándalo.
Pero no se quedó ahí. Molesta por la reiteración de este tipo de versiones, cerró con una frase que dejó en claro su hartazgo: “Ni idea por qué siempre lo involucran a él”.
Así, mientras el rumor sigue girando y sin confirmaciones oficiales sobre el destinatario de los mensajes, la palabra de Galante buscó ponerle un freno a las especulaciones, al menos en lo que respecta a su pareja.