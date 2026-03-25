miércoles 25 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

Habló la esposa de Leandro Paredes tras los rumores con Emilia Mernes

Los jugadores de la Selección se vieron envueltos en un escándalo previo a la concentración por los amistosos antes del Mundial 2026. Mirá qué dijo Camila Galante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
paredes mernes
Lee además
mauro icardi, complicado: enfrentaria una demanda millonaria en turquia
Esta vez no es Wanda

Mauro Icardi, complicado: enfrentaría una demanda millonaria en Turquía
cinco anos de pasion y un abrazo inolvidable: la historia de gonzalo, fan sanjuanino de qlokura que se hizo viral
Personaje

Cinco años de pasión y un abrazo inolvidable: la historia de Gonzalo, fan sanjuanino de Q'Lokura que se hizo viral

La información se viralizó en cuestión de horas y, como suele pasar, los nombres empezaron a circular sin filtro. Entre ellos, el de Leandro Paredes, lo que generó un fuerte revuelo y puso el foco directamente en su pareja, Camila Galante.

Lejos de esquivar la polémica, la influencer decidió hablar. Según contó la periodista Paula Varela, le escribió de forma directa para consultarle sobre la situación, y la respuesta fue tajante.

Qué dijo Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes

Hola Pau. No es verdad. Yo no perdoné nada porque no es a Leandro a quien le escribió”, aclaró Camila, desmintiendo de plano cualquier tipo de vínculo entre su marido y el supuesto escándalo.

Pero no se quedó ahí. Molesta por la reiteración de este tipo de versiones, cerró con una frase que dejó en claro su hartazgo: “Ni idea por qué siempre lo involucran a él”.

image

Así, mientras el rumor sigue girando y sin confirmaciones oficiales sobre el destinatario de los mensajes, la palabra de Galante buscó ponerle un freno a las especulaciones, al menos en lo que respecta a su pareja.

Fuente: Ciudad

Temas
Seguí leyendo

Emilia Mernes intentó seducir a un jugador de la Selección: ¿a quién?

Aseguran que Franco Colapinto está de novio con una estrella de Broadway

La mujer del filme viral en el recital de Coldplay: "Mi ex también estaba en el recital"

Echaron a Cinthia Fernández del programa de Moria Casan: ¿por qué motivos?

Tini Stoessel celebró su cumpleaños en medio de la polémica con Emilia Mernes

Todos los motivos por el cual Donato de Santis renunció a MasterChef tras 10 años

César 'Banana' Pueyrredón vuelve a San Juan: "La música sirve para hacerte bailar, reír, llorar, pensar y soñar"

Salud mental, humor y emoción: Martín Rechimuzzi y el éxito de "Alejandra"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cinco anos de pasion y un abrazo inolvidable: la historia de gonzalo, fan sanjuanino de qlokura que se hizo viral
Personaje

Cinco años de pasión y un abrazo inolvidable: la historia de Gonzalo, fan sanjuanino de Q'Lokura que se hizo viral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará
Pronóstico

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará

Falleció un reconocido médico sanjuanino que también se desempeñó como funcionario provincial
Deceso

Falleció un reconocido médico sanjuanino que también se desempeñó como funcionario provincial

En el barrio chino sanjuanino que se hizo tendencia en cuestión de meses, el ramen y los peperos son los favoritos de los clientes. video
Tendencia

El "barrio chino" sanjuanino: la novedad que atrapa a jóvenes con productos virales y sinogramas

Operativo de película para trasladar a una beba sanjuanina en helicóptero a Mendoza video
Video

Operativo de película para trasladar a una beba sanjuanina en helicóptero a Mendoza

Imagen ilustrativa de Lote Hogar 27
Violento episodio

Apuñalan "a traición" a un joven en Pocito en medio de un "mano a mano"

Te Puede Interesar

La General Acha se prevé repavimentar en el tramo desde Santa Fe a 25 de Mayo.
Más obras en la ciudad

San Juan renueva su corazón con un ambicioso plan para repavimentar las calles del microcentro: cuáles mejorarán

Por Miriam Walter
El antecedente del “compre local” en minería vuelve al debate justo cuando San Juan busca una nueva ley de proveedores.
Una discusión que vuelve

Una mesa, millones de dólares y un final polémico: cómo funcionó la "ley de proveedores" cuando la minería tuvo su época de oro en San Juan

Uno que volvió tranqui: UPCN eliminó a Monteros y se metió en la final de la Liga Argentina
Vóley

Uno que volvió tranqui: UPCN eliminó a Monteros y se metió en la final de la Liga Argentina

Después del fuerte viento Sur, se espera una mejora del tiempo este miércoles en San Juan.
Pronóstico

Tras el fuerte viento Sur de madrugada, cómo continuará el tiempo este lunes en San Juan

Actualizaron los horarios y precios de las entradas en el Parque Provincial Ischigualasto.
Atención

Cambian las tarifas y horarios para recorrer Ischigualasto: el detalle de las novedades