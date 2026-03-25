Habló la esposa de Leandro Paredes tras los rumores con Emilia Mernes

El mundo del espectáculo y el fútbol volvieron a cruzarse con un rumor que explotó en redes y programas de televisión. Todo comenzó cuando Ángel de Brito contó que Emilia Mernes le habría escrito a un jugador de la Selección Argentina, y que ese futbolista estaría casado.

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La información se viralizó en cuestión de horas y, como suele pasar, los nombres empezaron a circular sin filtro . Entre ellos, el de Leandro Paredes, lo que generó un fuerte revuelo y puso el foco directamente en su pareja, Camila Galante .

Lejos de esquivar la polémica, la influencer decidió hablar. Según contó la periodista Paula Varela, le escribió de forma directa para consultarle sobre la situación, y la respuesta fue tajante.

Qué dijo Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes

“Hola Pau. No es verdad. Yo no perdoné nada porque no es a Leandro a quien le escribió”, aclaró Camila, desmintiendo de plano cualquier tipo de vínculo entre su marido y el supuesto escándalo.

Pero no se quedó ahí. Molesta por la reiteración de este tipo de versiones, cerró con una frase que dejó en claro su hartazgo: “Ni idea por qué siempre lo involucran a él”.

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Así, mientras el rumor sigue girando y sin confirmaciones oficiales sobre el destinatario de los mensajes, la palabra de Galante buscó ponerle un freno a las especulaciones, al menos en lo que respecta a su pareja.

Fuente: Ciudad