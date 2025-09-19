viernes 19 de septiembre 2025

Increíble

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso

El establecimiento Barrio Ejército de Los Andes recibió llamados amenazadores el miércoles, el jueves y este viernes. El otro aprehendido es un menor de 17 años.

Por Pablo Mendoza
WhatsApp Image 2025-09-19 at 12.33.07

El miércoles, el jueves y este viernes, las clases de la escuela Barrio Ejército de Los Andes de Rawson se vieron afectadas por las amenazas de bombas. Todos los alumnos y profesores tuvieron que dejar las instalaciones hasta que Bomberos normalizara la situación. Ante esta seguidilla de llamados, la fiscalía de UFI Genérica realizó tres allanamientos y dio con dos posibles autores. Uno de ellos un viejo conocido de la Justicia, ya que abril fue condenado a 3 años de prisión condicional.

El mayor que fue sentenciado fue Axel Muñoz, que en abril recibió esta pena tras ser declarado culpable de los delitos de abuso sexual simple, lesiones leves (dos hechos), exhibiciones obscenas y desobediencia a una orden judicial (dos hechos) en concurso real en perjuicio de la menor A.M.B.T. En esa oportunidad, el tribunal también lo absolvió del delito de amenazas simples.

image
Axel Muñoz durante el debate oral y público, en abril de este año.

Axel Muñoz durante el debate oral y público, en abril de este año.

A pesar de la infinidad de delitos que fue considerado culpable, Muñoz recuperó la libertad. Y ahora se lo señala de ser uno de los autores materiales de estos llamados amenazantes contra la escuela de Rawson.

El otro de los detenidos quedó a disposición del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia a cargo del doctor Jorge Toro, ya que se trataría de un chico de 17 años expresaron fuentes del caso.

El fiscal Francisco Pizarro, Alejandro Mattar y José Plaza de UFI Genérica trabajaron en conjunto en esta investigación, ya que los llamados se realizaron en los días que estuvieron de turno. Estos estuvieron en los diferentes domicilios allanados y además de la aprehensión de estos momentos, secuestraron entre 10 a 12 celulares.

Estas nuevas amenazas de bombas se dan después de que lo declaró la Fiscalía de Estado, donde todo aquel que realice llamados amenazantes tendrá una demanda civil y el monto sería dependiendo cuánto costaran los procedimientos, donde un básico es de $4.000.000 aproximadamente, pero podrían ser más.


En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio



