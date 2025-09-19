Búsqueda en el canal Céspedes: una persona lo vio caer y otro intentó sacarlo pero no pudo rescatarlo

Durante la jornada del jueves se realizó un exhaustivo rastreo por toda la zona del canal Céspedes para dar con el paradero de una persona que habría caído y que no pudo salir.

Se trabajó durante horas y los brigadistas recorrieron 30 kilómetros superficiales . Cabe destacar que en todo ese trayecto hay sifones de agua, y los Bomberos han ido trabajado uno por uno. Se espera que, durante este jueves, los efectivos completen la búsqueda en esta zona, pero lleva tiempo porque los sifones deben ser drenados.

Desde la Justicia confirmaron que hay testigos que confirman que un hombre cayó. Una persona le comentó a los investigadores que lo vieron caerse al canal y que otro intentó ayudarlo para poder sacarlo, pero que no lo logró. Además, este jueves se radicó una denuncia en la Policía sobre la desaparición de Elvio Matías Gómez, de aproximadamente 30 años. Esta es la persona que habría caído.

En el lugar está trabajando Bomberos, Policía de San Juan, Brigadistas de UFI Delitos Especiales, entre otras dependencias para dar con este hombre. En un primer momento, la investigación recayó en manos del fiscal Adolfo Díaz y los ayudantes fiscales; pero ahora pasó a manos de UFI Genérica.

Lo único que se ha dado a conocer hasta ahora es que los vecinos inmediaciones de calle 17 y Alfonso XIII escucharon gritos de un hombre pidiendo ayuda, y los mismos provenían del canal.