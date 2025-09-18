Veía el partido de River y fue sorprendido por cuatro ladrones que lo golpearon y hasta le robaron su auto

Un caucetero que miraba por el partido de River el miércoles por la noche en su casa fue sorprendido por cuatro delincuentes armados y recibió una feroz golpiza. Lo mandaron al hospital y le robaron de todo, hasta el auto que todavía no aparece.

El violento episodio ocurrió cerca de las 22.20 de este miércoles, en una vivienda situada en Paula Albarracín de Sarmiento y San Lorenzo, en la zona de Pie de Palo, en Caucete. Según fuentes policiales, Horacio Ibazeta , de 67 años, estaba mirando el partido cuando cuatro sujetos irrumpieron en la casa: uno con un arma de fuego y los otros con armas blancas. Tras un forcejeo, lo golpearon y lo amenazaron con cortarle la oreja para que no opusiera resistencia.

Los asaltantes se llevaron un teléfono celular, un televisor de 32”, la billetera con documentación y su auto Volkswagen Bora. El vehículo —según describió el damnificado— tiene vidrios polarizados y llantas de rayos gruesos. Por las lesiones sufridas, se pidió una ambulancia para asistir al hombre, quien quedó fuera de peligro.

De acuerdo al relato inicial, la puerta de la vivienda estaba abierta, por lo que no hubo daños de ingreso. Intervinieron los policías de la Comisaría 9ª y de la UFI Delitos Contra la Propiedad, las primeras medidas.