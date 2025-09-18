Insólito robo en Albardón: se llevaron las máquinas para hacer empanadas de una iglesia evangélica

En la madrugada de este miércoles, la Iglesia Evangélica Jesús es Rey, ubicada en el ingreso al departamento Albardón, fue blanco de un nuevo hecho delictivo. Delincuentes ingresaron al lugar y lograron llevarse las máquinas utilizadas para elaborar empanadas, elemento clave para la recaudación de fondos destinados a la construcción de su templo.

El pastor José Salinas, quien radicó la denuncia en la Seccional 18ª, contó que no es la primera vez que sufren un episodio de estas características: ya fueron víctimas de otros tres robos. Sin embargo, en esta ocasión el golpe fue especialmente doloroso, ya que las máquinas robadas eran fundamentales para la actividad solidaria que sostenía el proyecto de edificación de la iglesia.