jueves 18 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Convenio científico

San Juan avanzó con el radiotelescopio CART tras cerrar un acuerdo directo con China

Sin participación del Gobierno nacional y del CONICET, la Universidad Nacional de San Juan cerró un acuerdo con la Academia de Ciencias de China para garantizar la continuidad de la obra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ambicioso proyecto del radiotelescopio CART, que se levanta en el Parque Nacional El Leoncito de Calingasta, logró un avance clave. La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Academia de Ciencias de China firmaron un nuevo convenio que garantiza la continuidad de la obra, destinada exclusivamente a la investigación científica.

Lee además
el mago sin dientes acuso la recesion, y volvio a pedirle una reunion a milei
Reclamo

El Mago sin Dientes acusó la recesión, y volvió a pedirle una reunión a Milei
el senado aprobo la ley nicolas: ¿de que se trata?
Parlamento

El Senado aprobó la "Ley Nicolás": ¿De qué se trata?

La firma se concretó sin la participación del Gobierno nacional ni del CONICET, organismos que hasta ahora formaban parte del desarrollo. Según fuentes académicas, la decisión de seguir adelante en forma bilateral responde a la negativa de Nación de refrendar el acuerdo original. En la UNSJ explicaron que la antena solo capta señales de radio y que su uso está limitado a la radioastronomía y la geodesia, dos áreas sin vínculo con actividades militares.

La definición llega después de varias semanas de incertidumbre. A fines de agosto, en la Conferencia Sudamericana de Defensa realizada en Buenos Aires, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, lanzó una dura advertencia sobre el avance chino en la región. “El Partido Comunista Chino continúa su incursión metódica en la región, buscando exportar su modelo autoritario, extraer recursos y establecer infraestructura de doble uso”, sostuvo, en alusión a proyectos que podrían tener proyección estratégica.

Ese mismo fin de semana comenzaron a circular versiones sobre frenos en la Casa Rosada. El diputado libertario José Peluc reconoció que no había definiciones oficiales y que la renovación del acuerdo, que requería la firma del CONICET, estaba en suspenso. En paralelo, investigadores de la UNSJ advirtieron que cualquier demora complicaría el ingreso de las piezas de gran tamaño que deben pasar por Aduana y la llegada de técnicos chinos para el montaje.

Pese a las dudas políticas, la UNSJ y China acordaron seguir adelante. El CART contará con una antena parabólica de 40 metros de diámetro, la mayor de Sudamérica. Permitirá estudiar fenómenos como púlsares y cuásares, además de mejorar el posicionamiento satelital en el hemisferio sur. Su emplazamiento en Calingasta responde a las condiciones atmosféricas únicas de la zona, lejos de interferencias electromagnéticas.

Con este paso, San Juan asegura la continuidad de un proyecto que comenzó en 2007 y que, según los especialistas, representa una oportunidad histórica para la astronomía argentina. Aunque el Gobierno nacional decidió quedar al margen, la obra seguirá adelante con el objetivo de impulsar la ciencia y la cooperación internacional, sin aplicaciones estratégicas ni militares.

Seguí leyendo

El riesgo país se volvió a disparar

Intervinieron el departamento de Geofísica de Exactas y se reavivó la polémica

Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos

El feroz cruce entre una diputada libertaria y un ex ministro K: "Hace caja hasta con la muerte de su padre"

Elisa Carrió: "La clase media le puso un límite al Gobierno"

En la Legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de Familia

En San Juan se pospuso el tratamiento de la Ley de Transporte

La Justicia suspendió las elecciones en el sindicato de gastronómicos de San Juan por irregularidades

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en la legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de familia
Confirmado

En la Legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de Familia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero video
Investigación

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave
En Tribunales

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave

Te Puede Interesar

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador Me Gusta del femicida de Brenda
Sin escrúpulos

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador "Me Gusta" del femicida de Brenda

Por Redacción Tiempo de San Juan
Revés para la Liga: la Justicia desestimó la denuncia por apuestas ilegales
¿Y ahora?

Revés para la Liga: la Justicia desestimó la denuncia por apuestas ilegales

Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos
Congreso

Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos

San Juan avanzó con el radiotelescopio CART tras cerrar un acuerdo directo con China
Convenio científico

San Juan avanzó con el radiotelescopio CART tras cerrar un acuerdo directo con China

El día que San Martín le arruinó el partido de despedida a Guillermo Barros Schelotto.  video
Momentazo

El descenso a ojos de Maradona: el día que San Martín le arruinó el partido despedida a Guillermo