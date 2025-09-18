jueves 18 de septiembre 2025

Cámara de Diputados

El feroz cruce entre una diputada libertaria y un ex ministro K: "Hace caja hasta con la muerte de su padre"

La libertaria Lorena Villaverde le respondió en duros términos a Martín Soria, que antes la acusó de ser "narcodiputada".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la última sesión especial en la Cámara de Diputados el Gobierno recibió un cachetazo por los rechazos a dos vetos presidenciales, pero volvió a escalar la pelea entre dos rionegrinos que son candidatos al Senado. La diputada libertaria Lorena Villaverde aseguró que el peronista Martín Soria es su "acosador personal" y aseguró que "hizo caja con el asesinato de su padre". Fue en respuesta a que Soria la llamó "narcodiputada".

Río Negro es una de las ocho jurisdicciones que elige a tres senadores nacionales en el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), pero la campaña electoral tiene un alto voltaje.

El cruce viene desde hace tiempo y por distintos motivos. En febrero de este año, lo que empezó como un intercambio por los incendios en la Patagonia, terminó con una denuncia de Soria a Villaverde. "El ex marido de Lorena Villaverde está detenido por causas de narcotráfico y la diputada de mi provincia también está implicada en denuncias penales por estafas en su localidad", afirmó Soria.

La diputada le gritó fuera de micrófono y Soria le espetó: "Yo te dejé hablar, falopa". Después mostró recortes periodísticos con supuestas denuncias contra Villaverde por estafas en la venta de terrenos en Las Grutas, un balneario rionegrino.

Villaverde (51), primera candidata a senadora de LLA en Río Negro, sostuvo que Martín Soria (50), también candidato al Senado por Fuerza Patria, se convirtió en su "acosador personal".

"Ha construido su carrera sobre mentiras, denuncias falsas, violencia verbal y física, y permanentes ataques mediáticos a la honorabilidad de todos los opositores que tuvo en frente. Tengo mis manos y mi conciencia limpia. Esto lo saben muy bien todos los que me conocen personalmente", enfatizó Villaverde y mostró en la Cámara de Diputados un certificado de antecedentes penales donde no tiene antecedentes penales.

En otras sesiones también se cruzaron, en general con acusaciones parecidas, pero esta vez escaló a una fuerte acusación contra Martín Soria por una presunta póliza de seguro de vida tras el asesinato del ex gobernador Carlos Soria -padre de Martín-, a manos de Susana Freydoz, madre del diputado peronista y esposa del entonces mandatario.

A su vez, Villaverde lanzó: "El diputado Soria debería dar cuentas del robo de los U$S 300 mil dólares que le hizo al pueblo rionegrino cuando se presentó junto a sus hermanos a cobrar fraudulentamente el seguro de vida de su padre. A cinco días de la muerte del ex gobernador Soria, se presentaron a cobrar 300 mil dólares de la aseguradora provincial Horizonte, falsificando la firma del padre asesinado hacía cinco días".

Y remató: "El diputado Soria y su familia hasta con la muerte de su padre hicieron caja política".

Además, la diputada aludió a un proceso judicial por el "robo" del 10% de los sueldos de funcionarios municipales en General Roca durante la intendencia de Soria, ex ministro de Alberto Fernández, "obligándolos a entregar el dinero en efectivo en su escritorio".

El 26 de octubre se enfrentarán en las urnas para definir las tres bancas del Senado para Río Negro y las dos que renuevan en diputados.

Ambos tienen mandato hasta 2027 pero encabezan las listas de sus espacios, pero también deben medirse con el espacio del gobernador Alberto Weretilneck, Juntos Somos Río Negro, que pone a su mano derecha Facundo López, de primer candidato a Senador contra Villaverde y Soria.

FUENTE: Clarín

