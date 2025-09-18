jueves 18 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reclamo

El Mago sin Dientes acusó la recesión, y volvió a pedirle una reunión a Milei

Según el artista, de confesa adhesión al macrismo, sus shows cayeron un 40%. "La gente no llega a fin de mes", se quejó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de una jornada de extrema tensión económica por la disparada del dólar, el mediático Pablo "Mago sin Dientes" Cavaleiro se presentó nuevamente en una sede gubernamental para intentar conseguir una reunión con el presidente Javier Milei. Esta vez, su reclamo no fue solo político, sino que apuntó directamente al bolsillo: "Hay cosas que no me gustan, que la gente no pueda llegar a fin de mes".

Lee además
escandalo del mago sin dientes frente a casa rosada: quiero que milei...
Insólito

Escándalo del Mago sin Dientes frente a Casa Rosada: "Quiero que Milei...
con amplia mayoria, el senado rechazo el veto de milei a la ley de reparto de atn: como votaron los tres sanjuaninos
Congreso

Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1968763766709100780&partner=&hide_thread=false

El artista, un histórico militante del PRO que apoyó a Milei, se quejó de ver "ingresando influencers y twitteros" mientras a él le exigen un protocolo formal. El Mago también reveló cómo la crisis impactó su propio trabajo: "Ha bajado la cantidad de shows, antes hacía 10 y ahora hago seis, o sea ya es un 40% menos y se nota".

A pesar de su difícil situación, el Mago sin Dientes aseguró que quiere "seguir apostando" por el Gobierno y que su objetivo es transmitirle al Presidente el sentir popular. "Yo le puedo decir lo que dice la gente, que escuchen a la gente", afirmó, y agregó que "esto con otro gobierno no pasaba".

También insistió en su pedido de unidad entre el PRO y La Libertad Avanza. "Yo quiero unirlos porque los veo muy muy separados", dijo, recordando que en la última elección entró al cuarto oscuro y "no estaba la boleta" del PRO, el partido al que pertenece desde sus inicios.

El artista contó que sigue el camino burocrático que le indicaron en su visita anterior: "Me dijeron que redacte una carta y que esa carta la lleve a presidencia", un trámite que espera le dé la posibilidad de ser recibido por el mandatario al que votó.

Temas
Seguí leyendo

Elisa Carrió: "La clase media le puso un límite al Gobierno"

Tras otro revés en el Congreso, Milei se reúne con los candidatos nacionales, incluidos los sanjuaninos

Hay fecha tentativa para la visita de un flamante ministro de Javier Milei a San Juan

El PRO respaldó el Presupuesto 2026 de Milei: "Una señal de madurez"

Cristina a Milei: "Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país"

Tras el Presupuesto presentado por Milei, Orrego defendió los fondos para discapacidad, jubilaciones y educación

Pese al anuncio de Javier Milei, la UNSJ recibirá durante el 2026 el mismo dinero que recibió este año

Los mercados reaccionan de manera positiva al mensaje de Javier Milei: suben los bonos y acciones en Wall Street

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en la legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de familia
Confirmado

En la Legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de Familia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero video
Investigación

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave
En Tribunales

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave

Te Puede Interesar

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador Me Gusta del femicida de Brenda
Sin escrúpulos

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador "Me Gusta" del femicida de Brenda

Por Redacción Tiempo de San Juan
Revés para la Liga: la Justicia desestimó la denuncia por apuestas ilegales
¿Y ahora?

Revés para la Liga: la Justicia desestimó la denuncia por apuestas ilegales

Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos
Congreso

Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos

San Juan avanzó con el radiotelescopio CART tras cerrar un acuerdo directo con China
Convenio científico

San Juan avanzó con el radiotelescopio CART tras cerrar un acuerdo directo con China

El día que San Martín le arruinó el partido de despedida a Guillermo Barros Schelotto.  video
Momentazo

El descenso a ojos de Maradona: el día que San Martín le arruinó el partido despedida a Guillermo