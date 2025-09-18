"Si pudiera volver atrás...": los sanjuaninos cuentan el momento que repetirían de su vida

Tiempo Pregunta salió a las calles de San Juan para preguntar a los vecinos qué instante de su vida les gustaría revivir y por qué. Las respuestas, llenas de nostalgia, alegría y emoción, muestran la diversidad de experiencias que marcan a cada persona: desde viajes inolvidables y logros personales hasta simples momentos familiares que quedaron grabados para siempre.

Entre risas y recuerdos, los sanjuaninos compartieron historias que reflejan lo que más valoran en la vida: amistades duraderas, el primer amor, cumpleaños memorables o aquel día en que cumplieron un sueño. Cada relato es un pequeño viaje al pasado que invita a reflexionar sobre la importancia de disfrutar cada momento.

Mirá lo que nos respondieron en el siguiente video: Embed - Tiempo Pregunta: ¿Qué momento repetirían los sanjuaninos?

