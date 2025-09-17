miércoles 17 de septiembre 2025

Decisión

El comercio permanecerá cerrado el 22 de septiembre: por qué

Desde la Cámara de Comercio de San Juan informaron la situación de los locales de la provincia para el próximo lunes.

Por Ana Paula Gremoliche
comercio.jph.png

Este año, el Día del Empleado de Comercio se celebrará el lunes 22 de septiembre de 2025 en San Juan, según lo establece la Ley Provincial Nº 2624-P. La norma determina que esta fecha es feriado para todos los trabajadores del sector comercial.

En consecuencia, comercios, supermercados y shoppings permanecerán cerrados durante la jornada, brindando a los empleados un día de descanso por su labor en el sector.

El Día del Empleado de Comercio se celebra cada año el cuarto lunes de septiembre, reconociendo la tarea de quienes trabajan en tiendas, supermercados, centros comerciales y demás establecimientos del rubro.

Las autoridades locales recuerdan a los ciudadanos planificar sus compras y actividades con antelación, ya que la mayoría de los locales no atenderá al público durante el feriado.

Dejá tu comentario

