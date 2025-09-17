El comercio permanecerá cerrado el 22 de septiembre: por qué

Este año, el Día del Empleado de Comercio se celebrará el lunes 22 de septiembre de 2025 en San Juan, según lo establece la Ley Provincial Nº 2624-P. La norma determina que esta fecha es feriado para todos los trabajadores del sector comercial.

A tener en cuenta Cómo usar la SUBE Digital si se pierde la tarjeta física

Proyecto Qué es una zonificación territorial y cómo se aplicará en Jáchal

En consecuencia, comercios, supermercados y shoppings permanecerán cerrados durante la jornada, brindando a los empleados un día de descanso por su labor en el sector.

El Día del Empleado de Comercio se celebra cada año el cuarto lunes de septiembre, reconociendo la tarea de quienes trabajan en tiendas, supermercados, centros comerciales y demás establecimientos del rubro.

Las autoridades locales recuerdan a los ciudadanos planificar sus compras y actividades con antelación, ya que la mayoría de los locales no atenderá al público durante el feriado.