Dolor en Caucete por la muerte de un reconocido músico

Conmoción en Caucete por la muerte de un histórico artista. Oscar Ávila , conocido en Caucete como “Poro Ro”, falleció en las últimas horas, según confirmaron medios departamentales durante este jueves. El músico era referente de la escena cuartetera del departamento y líder del grupo “Oscar Ávila y su Cuarteto”.

Ávila era apreciado por vecinos y colegas por su trayectoria artística y su participación en distintos eventos culturales. Durante años animó bailes y celebraciones en la zona, dejando una marca en la comunidad.

La noticia de su muerte generó pesar entre familiares, amigos y seguidores. En redes sociales, numerosas personas expresaron mensajes de condolencia y recordaron momentos compartidos con el artista.

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre el velorio ni el sepelio.