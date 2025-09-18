Dolor en Caucete por la muerte de un reconocido músico

Conmoción en Caucete por la muerte de un histórico artista. Oscar Ávila, conocido en Caucete como “Poro Ro”, falleció en las últimas horas, según confirmaron medios departamentales durante este jueves. El músico era referente de la escena cuartetera del departamento y líder del grupo “Oscar Ávila y su Cuarteto”.
Ávila era apreciado por vecinos y colegas por su trayectoria artística y su participación en distintos eventos culturales. Durante años animó bailes y celebraciones en la zona, dejando una marca en la comunidad.
La noticia de su muerte generó pesar entre familiares, amigos y seguidores. En redes sociales, numerosas personas expresaron mensajes de condolencia y recordaron momentos compartidos con el artista.
Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre el velorio ni el sepelio.