miércoles 17 de septiembre 2025

Marcha Federal

Miles de sanjuaninos marcharon en defensa de la Universidad Pública

La movilización se suma a las protestas que se realizan en todo el país contra el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-17 at 5.18.38 PM
WhatsApp Image 2025-09-17 at 5.31.21 PM (1)
WhatsApp Image 2025-09-17 at 5.31.21 PM

Este miércoles 17 de septiembre, San Juan se sumó a la Marcha Federal Universitaria, una movilización nacional que convoca a estudiantes, docentes, trabajadores de universidades públicas y ciudadanos en general para rechazar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y exigir una educación pública y gratuita.

WhatsApp Image 2025-09-17 at 5.31.21 PM

La jornada comenzó a las 17:00 en la Plaza 25 de Mayo y contó con la presencia de gremios docentes, dirigentes políticos, estudiantes universitarios y preuniversitarios, quienes se sumaron a la marcha para visibilizar la importancia de la educación pública y rechazar el veto presidencial al financiamiento universitario.

image

La marcha fue encabezada por miembros de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), quienes lideraron la columna de manifestantes, de unas seis cuadras de extensión, desde la concentración inicial.

Durante el paso por el edificio que comparten la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y la Escuela de Comercio Libertador General San Martín, los manifestaron una enorme bandera argentina.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "En vivo Este miércoles 17 de septiembre, San Juan se sumó a la Marcha Federal Universitaria, una movilización nacional que convoca a estudiantes, docentes, trabajadores de universidades públicas y ciudadanos en general para rechazar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y exigir una educación pública y gratuita. Más info en tiempodesanjuan.com #marchafederal #unsj #presupuesto #sanjuan"

Tras ello, avanzaron hacia el Rectorado de la UNSJ, donde se llevó a cabo el acto final.

La movilización en San Juan se enmarca en una serie de protestas que se realizan simultáneamente en todo el país, con el objetivo de visibilizar el impacto del veto presidencial en el sistema universitario.

En desarrollo...

