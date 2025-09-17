Miles de sanjuaninos marcharon en defensa de la Universidad Pública

Este miércoles 17 de septiembre, San Juan se sumó a la Marcha Federal Universitaria , una movilización nacional que convoca a estudiantes, docentes, trabajadores de universidades públicas y ciudadanos en general para rechazar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y exigir una educación pública y gratuita.

La jornada comenzó a las 17:00 en la Plaza 25 de Mayo y contó con la presencia de gremios docentes, dirigentes políticos, estudiantes universitarios y preuniversitarios, quienes se sumaron a la marcha para visibilizar la importancia de la educación pública y rechazar el veto presidencial al financiamiento universitario.

image

La marcha fue encabezada por miembros de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), quienes lideraron la columna de manifestantes, de unas seis cuadras de extensión, desde la concentración inicial.

Durante el paso por el edificio que comparten la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y la Escuela de Comercio Libertador General San Martín, los manifestaron una enorme bandera argentina.

Tras ello, avanzaron hacia el Rectorado de la UNSJ, donde se llevó a cabo el acto final.

La movilización en San Juan se enmarca en una serie de protestas que se realizan simultáneamente en todo el país, con el objetivo de visibilizar el impacto del veto presidencial en el sistema universitario.

En desarrollo...