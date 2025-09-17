miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener en cuenta

Cómo usar la SUBE Digital si se pierde la tarjeta física

La nueva SUBE Digital permite pagar el transporte público desde el celular en San Juan y en todo el país, una opción pensada para quienes pierden o no pueden usar la tarjeta física.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-17 at 6.44.05 PM

Desde ahora, los usuarios de transporte público en San Juan pueden pagar el pasaje directamente desde el celular gracias a la SUBE Digital, sin necesidad de portar la tarjeta plástica. La modalidad ya funciona en la red RedTulum y también en todas las localidades del país donde opera el sistema SUBE.

Lee además
el comercio permanecera cerrado el 22 de septiembre: por que
Decisión

El comercio permanecerá cerrado el 22 de septiembre: por qué
miles de sanjuaninos marcharon en defensa de la universidad publica
Marcha Federal

Miles de sanjuaninos marcharon en defensa de la Universidad Pública

Según informó el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, esta herramienta resulta especialmente útil en casos de pérdida o extravío de la tarjeta física.

Cómo activarla

La SUBE Digital es una función de la aplicación oficial SUBE, disponible en celulares con sistema Android 8 o superior. Para comenzar a usarla, es necesario:

  • Descargar o actualizar la app desde Play Store.

  • Crear una cuenta y validar los datos personales.

  • Cargar saldo con tarjeta de débito o billeteras electrónicas, con un máximo de $40.000.

El monto se acredita de manera inmediata, sin necesidad de pasos adicionales.

Cómo pagar el viaje

  • Al momento de subir, el pasajero debe indicar el destino al chofer.

  • Luego puede abonar apoyando el celular en el lector SUBE mediante NFC, o bien generar un código QR desde la aplicación.

  • No es necesario contar con conexión a internet para pagar, aunque sí se requiere actualizar previamente el estado de la app.

Beneficios y condiciones

Los descuentos y beneficios, como la Tarifa Social Federal y los atributos locales, se mantienen vigentes. El usuario debe definir cuál será su SUBE principal (digital o física), ya que ambas funcionan con saldo independiente pero quedan vinculadas al DNI del titular.

La Secretaría de Tránsito aclaró que la SUBE Digital puede utilizarse en un solo celular a la vez y que, por el momento, no está disponible en dispositivos iPhone, debido a que iOS no permite que aplicaciones externas usen la tecnología NFC.

Temas
Seguí leyendo

Los sanjuaninos piden "mano dura" para los autores de las falsas amenazas de bomba

El Hospital Tomás Perón de Iglesia recibió su primer bebé: se llama Ariel y pesó 3.400 kg

Gremios docentes universitarios ante el reclamo por los paros: "No estamos ni cerca de la cantidad de días que dicen los padres"

SYM-PHONIA, la interesante propuesta de artistas sanjuaninos que combinan el cine mudo con la experimentación sonora

Tiene 18 años, le hallaron un raro tumor en el cráneo y se curó gracias a una cirugía de más de 10 horas en el Hospital Rawson

Se viene un sábado con feria de artesanías, música en vivo y patio de comidas en San Juan

La nueva grieta: el veto al presupuesto universitario divide opiniones entre los sanjuaninos

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en san juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas mas famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo
En los últimos días del invierno

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

Te Puede Interesar

Hackean las redes de una víctima de femicidio: las perturbadoras bromas de los asesinos tras las rejas
Aberrante

Hackean las redes de una víctima de femicidio: las perturbadoras "bromas" de los asesinos tras las rejas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El comercio permanecerá cerrado el 22 de septiembre: por qué
Decisión

El comercio permanecerá cerrado el 22 de septiembre: por qué

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento universitario y al Hospital Garrahan
Este miércoles

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento universitario y al Hospital Garrahan

Miles de sanjuaninos marcharon en defensa de la Universidad Pública
Marcha Federal

Miles de sanjuaninos marcharon en defensa de la Universidad Pública

Pepe Villa, el hombre detrás del éxito de UPCN Vóley, y su revelación sobre el día que puso a Escobar como presidente de San Martín: Lo elegí yo video
Paren las Rotativas

Pepe Villa, el hombre detrás del éxito de UPCN Vóley, y su revelación sobre el día que puso a Escobar como presidente de San Martín: "Lo elegí yo"