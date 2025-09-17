Cómo usar la SUBE Digital si se pierde la tarjeta física

Desde ahora, los usuarios de transporte público en San Juan pueden pagar el pasaje directamente desde el celular gracias a la SUBE Digital, sin necesidad de portar la tarjeta plástica. La modalidad ya funciona en la red RedTulum y también en todas las localidades del país donde opera el sistema SUBE.
Según informó el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, esta herramienta resulta especialmente útil en casos de pérdida o extravío de la tarjeta física.
Cómo activarla
La SUBE Digital es una función de la aplicación oficial SUBE, disponible en celulares con sistema Android 8 o superior. Para comenzar a usarla, es necesario:
-
Descargar o actualizar la app desde Play Store.
-
Crear una cuenta y validar los datos personales.
-
Cargar saldo con tarjeta de débito o billeteras electrónicas, con un máximo de $40.000.
El monto se acredita de manera inmediata, sin necesidad de pasos adicionales.
Cómo pagar el viaje
-
Al momento de subir, el pasajero debe indicar el destino al chofer.
-
Luego puede abonar apoyando el celular en el lector SUBE mediante NFC, o bien generar un código QR desde la aplicación.
-
No es necesario contar con conexión a internet para pagar, aunque sí se requiere actualizar previamente el estado de la app.
Beneficios y condiciones
Los descuentos y beneficios, como la Tarifa Social Federal y los atributos locales, se mantienen vigentes. El usuario debe definir cuál será su SUBE principal (digital o física), ya que ambas funcionan con saldo independiente pero quedan vinculadas al DNI del titular.
La Secretaría de Tránsito aclaró que la SUBE Digital puede utilizarse en un solo celular a la vez y que, por el momento, no está disponible en dispositivos iPhone, debido a que iOS no permite que aplicaciones externas usen la tecnología NFC.