Cómo usar la SUBE Digital si se pierde la tarjeta física

Desde ahora, los usuarios de transporte público en San Juan pueden pagar el pasaje directamente desde el celular gracias a la SUBE Digital, sin necesidad de portar la tarjeta plástica. La modalidad ya funciona en la red RedTulum y también en todas las localidades del país donde opera el sistema SUBE.

Según informó el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, esta herramienta resulta especialmente útil en casos de pérdida o extravío de la tarjeta física.

Cómo activarla

La SUBE Digital es una función de la aplicación oficial SUBE, disponible en celulares con sistema Android 8 o superior. Para comenzar a usarla, es necesario:

Descargar o actualizar la app desde Play Store.

Crear una cuenta y validar los datos personales.

Cargar saldo con tarjeta de débito o billeteras electrónicas, con un máximo de $40.000.

El monto se acredita de manera inmediata, sin necesidad de pasos adicionales.

Cómo pagar el viaje

Al momento de subir, el pasajero debe indicar el destino al chofer.

Luego puede abonar apoyando el celular en el lector SUBE mediante NFC, o bien generar un código QR desde la aplicación.

No es necesario contar con conexión a internet para pagar, aunque sí se requiere actualizar previamente el estado de la app.

Beneficios y condiciones

Los descuentos y beneficios, como la Tarifa Social Federal y los atributos locales, se mantienen vigentes. El usuario debe definir cuál será su SUBE principal (digital o física), ya que ambas funcionan con saldo independiente pero quedan vinculadas al DNI del titular.

La Secretaría de Tránsito aclaró que la SUBE Digital puede utilizarse en un solo celular a la vez y que, por el momento, no está disponible en dispositivos iPhone, debido a que iOS no permite que aplicaciones externas usen la tecnología NFC.